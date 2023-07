Korea Utara Menuduh AS Melanggar Wilayah Udaranya

IslamTimes - Korea Utara menuduh militer AS melakukan penerbangan pengawasan provokatif yang melanggar wilayah udaranya dan masuk tanpa izin di zona ekonomi eksklusifnya.

Pyongyang memperingatkan Washington bahwa jika provokasi seperti itu berlanjut, pesawat pengintai Amerika dapat ditembak jatuh.Ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan di semenanjung Korea sebagian besar sebagai akibat dari Permainan Perang Korea Selatan bersama AS secara besar-besaran di mana kita telah melihat Gedung Putih mengerahkan kapal induk, pembom berkemampuan nuklir, dan drone Reaper ke wilayah tersebut.Kim Yo-jong, saudara perempuan pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un, yang juga salah satu pejabat tinggi kebijakan luar negerinya, mengatakan pesawat perang Korea Utara dikerahkan untuk mencegat pesawat mata-mata AS yang terbang di Zona Ekonomi Eksklusif [ZEE] Pyongyang di mana ia menguasai sumber daya alam.ZEE mencakup wilayah dalam jarak 200 mil laut dari wilayahnya.Kim bersikeras ada delapan gangguan seperti itu pada hari Senin, mengecam serangan mendadak yang semakin intensif oleh pesawat Amerika sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan negaranya.Kim mengeluarkan peringatan bahwa pasukan AS akan mengalami pertarungan yang sangat kritis jika tindakan agresif ini terus berlanjut.Kepala Staf Gabungan Korea Selatan membantah Washington menerbangkan pesawat mata-mata ke wilayah Korea Utara, dengan seorang juru bicara menjelaskan bahwa AS malah berada di daerah sekitar semenanjung untuk melakukan kegiatan pengintaian standar.Sebagai tanggapan, Kim membalas bahwa Kepala Staf Gabungan Republik [Selatan] Korea bertindak seolah-olah mewakili, dan bertindak atas nama Pentagon.Pernyataan sebelumnya oleh Kementerian Pertahanan Korea Utara menyatakan bahwa AS menerbangkan pesawat pengintainya di dalam wilayah udara negara yang tidak dapat diganggu gugat, yang membentang 12 mil laut dari pantai sesuai hukum internasional.Kementerian tersebut juga menegaskan bahwa tindakan AS meningkatkan risiko konflik nuklir di semenanjung, menunjuk pada janji Gedung Putih bahwa Washington akan secara berkala merapat kapal selam rudal balistik bersenjata nuklir di Korea Selatan, sementara juga mengutip kehadiran pesawat dan drone mata-mata Amerika yang sedang berlangsung di wilayah tersebut.Pernyataan lebih lanjut memperingatkan bahwa tidak ada jaminan bahwa kecelakaan mengejutkan seperti jatuhnya pesawat pengintai strategis Angkatan Udara AS tidak akan terjadi.Media Korea Utara menggambarkan AS mengirim aset nuklir ke semenanjung itu sebagai contoh pemerasan nuklir yang paling tidak terselubung terhadap Pyongyang, serta tetangganya.Bulan lalu seorang pembom strategis B 52 Amerika berpartisipasi dalam latihan militer bersama dengan Seoul. Setelah jeda beberapa tahun, pemerintahan Presiden AS Joe Biden melanjutkan Permainan Perang skala besar yang menargetkan Korea Utara.Akibatnya, sejak 2022, Pyongyang telah meluncurkan lebih dari 100 rudal sebagai pembalasan.Sebagai bagian dari latihan militer gabungan besar-besaran tahun ini, Washington dan Seoul melakukan latihan perang terbesar dalam sejarah aliansi tujuh dasawarsa mereka.Beberapa dari latihan ini bahkan dilakukan di dekat perbatasan dengan zona demiliterisasi.Pyongyang telah menyatakan bahwa senjata dan program nuklirnya merupakan tindakan pencegahan penting dalam menghadapi Permainan Perang yang terus berlanjut, yang dilakukan di dekat perairannya, oleh pasukan militer AS dan Korea Selatan, yang dianggapnya sebagai latihan untuk invasi ke negara tersebut.Sementara itu, dalam laporan terpisah yang dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri Korea Utara, Pyongyang menuduh Washington melakukan upaya putus asa untuk memicu perang nuklir dan menyalahkan AS karena mengirim aset strategis ke wilayah tersebut.Apa yang disebut pembicaraan denuklirisasi yang berlangsung setelah pertemuan tingkat tinggi antara pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un, dan mantan Presiden AS, Donald Trump, tetap terhenti sejak 2019 karena berlanjutnya sanksi yang dipimpin AS terhadap Korea Utara dan penolakan Washington untuk membalas. Tawaran denuklirisasi Pyongyang.Pemerintahan Biden baru-baru ini mengerahkan kapal perang bersenjata nuklir ke Korea Selatan yang selanjutnya menghasut Korea Utara untuk terus memperluas program senjata nuklirnya.Tahun lalu, Amerika Serikat, Jepang, dan Korea Selatan, menandatangani perjanjian pertahanan trilateral. Pada saat itu Korea Utara menyebut pakta ini sebagai NATO versi Asia.Pada bulan Juni terungkap bahwa komunitas intelijen AS telah menyimpulkan Pyongyang akan terus menggunakan status senjata nuklirnya hanya sebagai cara untuk mencapai beberapa tujuan politik dan diplomatik, bukan untuk tujuan militer ofensif.Dibandingkan dengan Donald Trump, Presiden Joe Biden menganut kebijakan yang jauh lebih agresif terkait Korea Utara.Di paruh terakhir pemerintahan Trump, Permainan Perang dibatalkan, dialog dibuka, dan semua pihak mengurangi uji coba senjata.Karena sanksi yang melumpuhkan saat ini telah diberlakukan tanpa batas waktu, Biden tidak menawarkan jalan keluar kepada Pyongyang.Pemerintah AS menuntut Kim menyetujui denuklirisasi dan pelucutan senjata negaranya.Status quo saat ini membuat Korea Utara menghadapi berbagai latihan pergantian rezim di depan pintunya sementara para pejabat AS secara berkala mengancam negara itu dengan pemusnahan.