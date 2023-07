Negara Kecil Menuntut Kompensasi Ekstra dari AS atas Uji Coba Nuklir

IslamTimes - Sekitar 55% dari semua kanker di beberapa bagian Kepulauan Marshall terkait dengan pengujian nuklir AS, klaim National Cancer Institute Menteri luar negeri Kepulauan Marshall telah meminta Washington untuk meningkatkan pembayaran kompensasi kepada negara kepulauan Pasifik itu karena bergulat dengan dampak kesehatan dan lingkungan dari program pengujian nuklir Amerika Serikat yang ekstensif.

Berbicara pada sidang kongres AS di Washington pada hari Kamis (13/7), Jack Ading mengatakan kelanjutan dari Compact of Free Association (COFA) negaranya dengan Amerika Serikat dilakukan secara tergesa-gesa pada bulan Januari tanpa otorisasi domestik yang memadai, untuk memenuhi tenggat waktu anggaran administrasi Biden.“Ada masalah lain yang perlu dimasukkan, dan terutama pendanaan untuk populasi yang terkena dampak nuklir,” kata Ading kepada Komite Senat untuk Energi dan Sumber Daya Alam.Kepulauan Marshall adalah salah satu dari tiga negara kepulauan Pasifik yang memiliki perjanjian COFA dengan Amerika Serikat. Sesuai perjanjian, Washington menyediakan aset untuk kebutuhan pertahanan kepulauan itu dan memasok bantuan ekonomi, sebagai imbalan atas akses strategis ke Pasifik.AS diperkirakan akan memberikan kontribusi sekitar $7,1 miliar dalam bentuk bantuan keuangan kepada ketiga negara tersebut selama 20 tahun ke depan, yang lainnya adalah Mikronesia dan Palau.Pasukan militer AS melakukan 67 uji coba bom nuklir di kepulauan itu antara tahun 1946 dan 1958. Ini termasuk peledakan termonuklir Castle Bravo di Bikini Atoll pada tahun 1954, yang tetap menjadi bom terbesar yang pernah diledakkan oleh Amerika Serikat, membentuk bola api berdiameter 4,5 mil yang terlihat lebih dari 250 mil.Institut Kanker Nasional AS telah menyarankan bahwa "hingga 55% dari semua kanker di atol utara adalah akibat dari kejatuhan nuklir," dan dapat langsung dilacak ke ledakan Castle Bravo.Tahun lalu, lebih dari 100 kelompok aktivis, termasuk juru kampanye lingkungan dan pengendalian senjata, mendesak pemerintahan Biden untuk secara resmi meminta maaf kepada Kepulauan Marshall atas program uji coba nuklirnya.Joe Yun, kepala negosiator AS dengan tiga negara Pasifik, mengatakan dalam sidang pada hari Kamis (13/7) bahwa dia “bingung” dengan permintaan Kepulauan Marshall. Dia menambahkan bahwa masalah pertanggungjawaban nuklir telah diselesaikan oleh kedua belah pihak pada 1980-an, dan pengaturan mereka yang ada berisi ketentuan untuk dana perwalian $700 juta, yang dapat digunakan untuk menangani masalah yang berkaitan dengan uji coba nuklir yang telah berlangsung puluhan tahun.Yun menambahkan: "Saya telah memberi tahu rekan-rekan saya di Marshall: Dengar, tidak ada lagi uang." Dia juga mengatakan dia yakin pemilihan November dan desas-desus tentang mosi tidak percaya yang akan datang terhadap Presidennya David Kabua mungkin telah mempengaruhi permintaan tersebut.Ading membantah klaim tersebut, mengatakan dia “sedih dan kecewa” dengan komentar Yun.[IT/r]