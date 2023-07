Rusia Mengatakan 'Tidak Realistis' untuk Mengharapkan Kebangkitan JCPOA dalam Waktu Dekat, Mengutip Pemilu AS 2024

IslamTimes - Menteri luar negeri Rusia mengatakan dia tidak terlalu optimis tentang kesepakatan apa pun tentang kebangkitan kembali perjanjian nuklir 2015 yang ditinggalkan AS, mengutip kemungkinan pergeseran kebijakan AS setelah pemilihan presiden tahun depan di sana.

"Sangat tidak realistis untuk mengharapkan sesuatu sekarang karena AS mengadakan pemilihan dalam setahun. Pemerintahan baru akan tiba dan tidak ada yang tahu apakah itu Demokrat atau Republik. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa pemerintahan baru tidak akan mengulangi aksi menarik diri dari perjanjian itu," situs web Kementerian Luar Negeri Rusia mengutip perkataan Sergey Lavrov.Hal itu disampaikannya kepada wartawan di sela-sela pertemuan tingkat menteri Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) di Jakarta, Kamis (13/7).Kesepakatan 2015 digagalkan pada 2018 oleh mantan presiden AS Donald Trump, yang secara sepihak keluar dari kesepakatan itu dan meluncurkan kampanye tekanan maksimum terhadap Iran.Joe Biden berjanji akan kembali ke JCPOA setelah menjabat tetapi gagal mengambil langkah praktis apa pun. Pembicaraan diadakan tentang kebangkitan JCPOA antara Iran dan pihak-pihak yang tersisa dalam kesepakatan itu, tetapi mereka telah terhenti sejak Agustus lalu, dengan Iran menyalahkan AS karena gagal menjamin bahwa itu tidak akan meninggalkan kesepakatan itu lagi.Lavrov mengatakan JCPOA hanya "dilanggar" oleh AS, yang bertindak bertentangan dengan piagam PBB dan resolusi Dewan Keamanan PBB yang mengabadikan kesepakatan tersebut.Dia mengatakan pemerintahan Biden telah berusaha mendapatkan konsesi dari Tehran, alih-alih berfokus untuk menghidupkan kembali kesepakatan tersebut."Pemerintahan Joe Biden menyatakan siap untuk melanjutkan program dan keterlibatannya di dalamnya. Tetapi alih-alih mengambil keputusan khusus untuk melanjutkan resolusi dan JCPOA secara penuh, mereka mulai menawar dan mendorong perwakilan Iran untuk menyetujui beberapa hal yang tidak dicakup oleh JCPOA, dan apa yang ingin mereka dapatkan dari Teheran di atas rencana tersebut," kata Lavrov.Diplomat Rusia itu mengatakan Iran dan pihak lain hampir mencapai kesepakatan pada Agustus 2022, ketika perwakilan UE mengajukan dokumen untuk disetujui oleh semua pihak, tetapi kekuatan Eropa memblokirnya karena alasan yang tidak diketahui."Iran sudah siap. Prancis, Inggris, dan Jerman yang menghentikan prosesnya. Sulit bagi saya untuk melihat alasannya," katanya."Mungkin mereka ingin mendorong Iran untuk melakukan sesuatu yang lain. Mereka melihat bahwa Iran siap untuk setuju dan memutuskan untuk mendorong lebih jauh dan menunda persetujuan."Dia mengatakan konsultasi informal telah diadakan antara pejabat Iran dan AS tentang bagaimana memulihkan dialog dengan cara "membuka blokir cadangan devisa yang disita Iran dengan imbalan memutuskan nasib warga AS tertentu yang dituduh melanggar hukum di Iran.""Kami hanya akan menyambut baik setiap peningkatan dalam hubungan ini. Sekali lagi, ini tidak ada hubungannya dengan JCPOA," katanya.Dia merujuk pada pembicaraan tidak langsung yang dimediasi Oman antara Iran dan AS tentang pertukaran tahanan.Kesepakatan tentang pertukaran tahanan dicapai antara Tehran dan Washington di Wina di sela-sela negosiasi mengenai kesepakatan nuklir 2015, yang secara resmi dikenal sebagai Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA).Tehran telah berulang kali mengatakan siap untuk pertukaran tahanan dengan Amerika Serikat berdasarkan masalah kemanusiaan dan terlepas dari perjanjian nuklir 2015.[IT/r]