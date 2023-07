Warga Irak Mengecam Campur Tangan AS, Ancaman terhadap Para Pemimpin Perlawanan

IslamTimes - Orang-orang di ibukota Irak, Bagdad, turun ke jalan dekat kedutaan AS pada hari Jumat (14/7) mengecam rencana Washington yang dilaporkan untuk membunuh tokoh perlawanan dan campur tangannya dalam urusan dalam negeri Irak.

Laporan terbaru oleh media AS menunjukkan bahwa Washington berencana akan membunuh para pemimpin kelompok perlawanan anti-teror di Irak, khususnya Harakat Hezbollah al-Nujaba. Washington mengklaim kelompok itu berada di balik serangan pesawat nirawak yang mematikan terhadap pasukan AS di Suriah pada bulan Maret.Para pengunjuk rasa Jumat menyuarakan ketidakpuasan dengan perilaku usil Duta Besar AS untuk Irak Alina Romanowski. Mereka menuntut pemerintah dan parlemen secara terbuka menyatakan posisi mereka di kedutaan AS, menurut kantor berita Irak Shafaq.Para pengunjuk rasa mengatakan pertemuan itu hanyalah permulaan dan lebih banyak lagi yang akan datang.Pengamanan diperketat di daerah sekitar Zona Hijau Bagdad, tempat kedutaan berada.Pada akhir 2019, pengunjuk rasa Irak menerobos tembok luar markas kedutaan AS yang dijaga ketat. Itu menandai pelanggaran pertama sejak pembangunan kedutaan menyusul jatuhnya diktator Saddam Hussein pada tahun 2003. Protes itu sebagai tanggapan atas serangan udara AS yang menargetkan situs kelompok perlawanan anti-Deash.Pada Januari 2020, Amerika Serikat membunuh Abu Mahdi al-Muhandis, wakil kepala Unit Mobilisasi Populer anti-teror Irak, bersama dengan komandan anti-teror Iran Jenderal Qassem Soleimani di Baghdad. Tindakan teror menambah sentimen anti-AS yang sudah intens di Irak.[IT/r]