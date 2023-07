DPR AS Meloloskan Tagihan Pengeluaran Militer $886 Miliar

IslamTimes - DPR AS telah mengesahkan rekor pengeluaran militer tahunan $886 miliar yang mengesahkan program Pentagon pada tahun fiskal 2024.

RUU yang disebut Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional (NDAA) telah diratifikasi pada hari Jumat (14/7) oleh kamar mayoritas Republik.Sekelompok kecil garis keras GOP memberlakukan amandemen pada NDAA khusus Partai Republik yang berisi banyak kemenangan "perang budaya" konservatif terkait dengan masalah transgender dan aborsi di militer.Jika Senat yang dikendalikan Demokrat menolak RUU itu dan mengesahkan versinya sendiri, kedua kamar harus mendamaikan perbedaan melalui komite konferensi.Pemimpin Mayoritas Senat Chuck Schumer telah mengatakan Senat akan mengambil versinya sendiri dari paket tersebut, memicu bentrokan partisan ketika kedua kamar merekonsiliasi tagihan mereka. Dia bertujuan untuk memberikan suara pada tagihan pada akhir bulan.Ditanya tentang jalan ke depan di Senat, Ketua DPR Kevin McCarthy mengatakan dia "berharap RUU yang keluar dari DPR berbeda dari RUU yang ditangani oleh Schumer.""Anda tahu? Kita merancang pemerintah kita untuk menjadi seperti ini karena kemudian kita pergi ke konferensi dan kita menemukan di mana kita dapat bersatu," katanya kepada wartawan.Perbedaan yang mungkin terjadi atas RUU pertahanan memberikan peringatan baru tentang gejolak yang akan datang dalam perjuangan untuk mendanai pemerintah sebelum penutupan yang dapat terjadi paling cepat 1 Oktober.Sementara itu, Partai Republik dan Demokrat sama-sama membela RUU yang besar itu, mengklaim biaya tambahan itu penting untuk pertahanan Amerika dan masa depan negara."Di bawah RUU ini, pria dan wanita berseragam yang berkorban untuk bangsa kita setiap hari akan menerima kenaikan gaji terbesar dalam beberapa dekade," kata McCarthy setelah pemungutan suara. "Program radikal yang dipaksakan pada pasukan dengan mengorbankan kesiapan sekarang dihilangkan; teknologi mutakhir yang sangat penting untuk masa depan negara ini dan untuk menjaga kebebasan di seluruh dunia dari kebangkitan China dan Rusia akan menerima lebih banyak investasi daripada yang pernah kita lihat di masa lalu."Ketua Kaukus Kebebasan Rep. Scott Perry (R-Pa.) mengatakan kepada wartawan bahwa militer AS tidak perlu terganggu oleh RUU anggaran dan tetap fokus pada "kesiapan dan mematikan". "Militer perlu fokus pada kesiapan dan mematikan dan semua hal lain ini mengganggu dan membahayakan keamanan nasional kita."Ketua Komite Angkatan Bersenjata DPR Mike Rogers (R-AL) mengatakan di lantai DPR pada hari Jumat, RUU pertahanan 2024 akan membantu mempersiapkan militer AS melawan pengaruh China yang semakin meningkat.“Ini akan meningkatkan pengawasan kongres terhadap DOD. Ini akan meningkatkan kualitas hidup anggota layanan kami dan keluarga mereka. Dan itu akan membantu membangun kekuatan tempur yang siap, mampu, dan mematikan yang kita butuhkan untuk menghalangi Partai Komunis China,” kata Rogers.Pemungutan suara 219-210, dengan empat Republikan menentang paket tersebut dan empat Demokrat mendukungnya.Namun, beberapa upaya Partai Republik untuk menghentikan bantuan militer ke Ukraina gagal.Upaya Rep. Marjorie Taylor Greene (R-Ga.) untuk menghapus tambahan $300 juta untuk Ukraina gagal. Rep Matt Gaetz (R-Fla.) lawan lain dari bantuan militer AS di Ukraina, menawarkan amandemen untuk menarik bantuan itu, tapi itu sangat dikalahkan.{IT/r]