IslamTimes - Pengiriman rudal mutakhir Inggris ke Ukraina bisa terancam karena serangan di fasilitas militer utama di mana para pekerja mendapatkan gaji sekitar upah minimum, Daily Mirror melaporkan pada hari Jumat (14/7), mengutip sumber.

Serangan tersebut dilaporkan didukung oleh 50 karyawan kunci di depot Peralatan Pertahanan dan Dukungan di Beith, Skotlandia. Fasilitas tersebut memasok rudal Storm Shadow dan Brimstone – yang menurut Moskow telah digunakan untuk menyerang sasaran sipil – ke Ukraina.Akibatnya, pejabat pertahanan Inggris dikatakan berebut untuk mengambil "langkah darurat" untuk menjaga agar senjata tetap mengalir.Perselisihan antara Kementerian Pertahanan Inggris dan para pekerja berkisar pada kesenjangan gaji antara mereka yang merakit senjata dan mereka yang memindahkannya. Kategori pertama dibayar £16,82 [$22] per jam, bersama dengan bonus dan tunjangan, yang totalnya £38.000 [$50.000] setahun.Namun, kategori kedua – pekerja non-kerajinan – berpenghasilan hanya £10,42 per jam dan tidak menerima bonus, sehingga gaji tahunan mereka hanya £20.500. Upah layak di Inggris adalah £10,90 per jam."Pada dasarnya pekerja non-Kerajinan bisa mendapatkan lebih banyak di Lidl, sekitar £11 per jam," kata seorang sumber kepada Daily Mirror, menambahkan bahwa pengaturan saat ini berarti bahwa orang yang mengemudikan bahan peledak dibayar lebih rendah daripada mereka yang memindahkan bahan makanan di sekitar supermarket.Sumber itu mencatat bahwa jika serangan itu berlanjut lama, itu "pada akhirnya dapat berimplikasi pada rudal yang pergi ke Ukraina atau Faslane," sebuah pangkalan militer Inggris yang menampung kapal selam nuklir.Pemogokan tersebut, yang pertama sejak pendirian depo pada tahun 1943, didukung oleh 93% anggota serikat GMB. Penyelenggara penyerangan Chris Kennedy meminta Menteri Pertahanan Ben Wallace untuk campur tangan, memperingatkan bahwa jika tidak, "persediaan rudal penting yang diproduksi di Beith akan segera menipis."Seorang juru bicara Kementerian Pertahanan mengatakan, bagaimanapun, bahwa pengembangan tidak akan mempengaruhi pengiriman.Inggris mengumumkan rencana untuk mengirim 600 rudal Brimstone ke Ukraina pada Januari, dengan pejabat Rusia mengklaim bahwa Kiev telah menggunakannya untuk menargetkan fasilitas sipil. Hal yang sama dapat dikatakan tentang rudal Storm Shadow dengan jangkauan 250 km, yang ditembakkan ke dua pabrik sipil di kota Lugansk Rusia pada bulan Mei, melukai beberapa orang, termasuk enam anak, menurut Moskow.[IT/r]