Pakar Hukum: Serangan Militer “Israel” di Jenin Merupakan Kejahatan Perang

IslamTimes - Serangan mematikan militer Zionis “Israel” di kamp pengungsi Jenin di Tepi Barat yang diduduki utara cocok dengan parameter kejahatan perang di bawah Konvensi Jenewa, kata para ahli hukum.

"Konvensi Jenewa termasuk sebagai kejahatan perang selama pendudukan, pembunuhan yang disengaja, dengan sengaja menyebabkan penderitaan besar bagi penduduk yang diduduki dan penghancuran luas properti yang tidak dibenarkan oleh kebutuhan militer," kata Akram dalam webinar yang diselenggarakan awal pekan ini oleh Pusat Arab Washington, DC .Tidak ada keraguan, katanya, bahwa apa yang dilakukan oleh entitas Zionis "Israel" di Jenin merupakan kejahatan perang.Daniel Levy dari Proyek AS/Timur Tengah dan jurnalis Dalia Hatuqa, panelis lain di webinar, juga setuju bahwa tindakan entitas di Tepi Barat yang diduduki merupakan kejahatan perang.Akram mengatakan narasi yang digunakan oleh entitas bahwa penggerebekan di Jenin dan kota-kota Palestina lainnya seperti Nablus adalah upaya untuk membasmi kelompok perlawanan tidak menghentikan tindakannya menjadi ilegal menurut hukum internasional.Menunjukkan bahwa Tepi Barat yang diduduki adalah wilayah pendudukan, dia berkata, "serangan Zionis 'Israel' terhadap penduduk yang diduduki adalah kriminal karena undang-undang pendudukan melarang penjajah menggunakan serangan militer terhadap sasaran sipil di wilayah yang didudukinya."Menurut United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East [UNRWA], sekitar 900 rumah Palestina rusak dan banyak di antaranya menjadi tidak dapat dihuni setelah serangan militer Zionis "Israel" di kamp pengungsi Jenin.Adnan Abu Hasna, juru bicara badan PBB, mengatakan pada hari Selasa bahwa rekan-rekannya masih mendokumentasikan kerusakan yang terjadi di dalam kamp selama serangan gencar.Prioritas UNRWA adalah membantu memulihkan rasa normalitas dengan melanjutkan layanannya seperti pendidikan, perawatan kesehatan, dan sanitasi, tambahnya."Prioritas mendesak lainnya adalah memberikan bantuan tunai kepada keluarga yang mengungsi dari rumah mereka, dan membantu mereka membayar sewa dan merehabilitasi tempat tinggal mereka," kata Abu Hasna.Pekan lalu, sekelompok pakar PBB mengatakan serangan militer entitas Zionis "Israel" yang menargetkan kamp pengungsi Jenin "mungkin prima facie merupakan kejahatan perang.""Operasi 'pasukan Zionis Israel' di Tepi Barat yang diduduki, membunuh dan melukai serius penduduk yang diduduki, menghancurkan rumah dan infrastruktur mereka, dan secara sewenang-wenang menggusur ribuan orang, merupakan pelanggaran berat terhadap hukum dan standar internasional tentang penggunaan kekuatan dan dapat merupakan sebuah kejahatan perang," kata para ahli dalam sebuah pernyataan.