AS Cetak Rekor Pembunuhan Massal 6 Bulan Paling Mematikan

IslamTimes - Kekerasan senjata yang tak henti-hentinya dan pembantaian orang tak bersalah di seluruh AS telah menetapkan rekor baru yang suram untuk enam bulan pembunuhan massal paling mematikan di negara itu sejak setidaknya 2006.

Dalam enam bulan pertama tahun ini, Amerika Serikat mengalami 28 pembunuhan massal – semuanya kecuali satu yang melibatkan senjata – menyebabkan 140 orang tewas dan ratusan lainnya terluka dalam siklus kekerasan yang konstan, menurut database yang dikelola oleh The Associated Press [AP] dan surat kabar nasional USA Today bermitra dengan Northeastern University, yang telah melacak kekerasan berskala besar ini sejak tahun 2006, AP melaporkan hari Jumat.Pencapaian tahun 2023, kata laporan itu, “mengalahkan rekor sebelumnya dari 27 pembunuhan massal, yang baru ditetapkan pada paruh kedua tahun 2022,” mengutip Profesor Kriminologi Universitas Northeaster James Fox yang mengatakan bahwa dia “tidak pernah membayangkan rekor seperti ini ketika dia mulai mengawasi database sekitar lima tahun yang lalu.”“Kami biasa mengatakan ada dua hingga tiga lusin setahun,” tambah Fox. “Fakta bahwa ada 28 dalam setengah tahun adalah statistik yang mengejutkan.”Pembunuhan massal didefinisikan di AS sebagai kejadian ketika empat orang atau lebih dibunuh, tidak termasuk penyerang, dalam periode 24 jam.Pakar lokal seperti Fox menghubungkan kekerasan senjata yang melonjak dan pembantaian di seluruh AS dengan pertumbuhan populasi dengan peningkatan jumlah senjata, meskipun mereka lebih jauh menunjukkan bahwa pembunuhan massal hanya mewakili sebagian kecil dari keseluruhan insiden negara yang melibatkan senjata api.Menurut database, setidaknya empat pembunuhan massal pada paruh pertama tahun 2023 melibatkan penggunaan senapan AR-15 gaya militer, yang dirancang untuk membunuh orang dengan cepat dan dalam jumlah besar.Hampir semua pembunuhan massal pada paruh pertama tahun ini – 27 dari 28 – melibatkan senjata, tambah laporan itu. Yang lainnya adalah kebakaran yang menewaskan empat orang di sebuah rumah di Monroe, Louisiana. Seorang pria berusia 37 tahun ditangkap atas tuduhan pembakaran dan pembunuhan sehubungan dengan kematian 31 Maret.Terlepas dari pembantaian yang belum pernah terjadi sebelumnya yang disebabkan oleh kekerasan senjata, kelompok lobi AS yang kuat secara politik, National Rifle Association [NRA], mempertahankan perlawanan sengit untuk mengatur pembelian dan akses ke senjata api, termasuk senapan mesin semi-otomatis gaya AR-15 dan senjata serupa.“Upaya konstan Joe Biden dan Kamala Harris untuk membatalkan Amandemen Kedua tidak akan memberikan keamanan bagi orang Amerika; sebaliknya, itu hanya akan memberanikan para penjahat,” kata juru bicara NRA Billy McLaughlin dalam sebuah pernyataan yang dikutip dalam laporan tersebut. “Itulah sebabnya NRA melanjutkan perjuangan kami untuk undang-undang pertahanan diri. Yakinlah, kami tidak akan pernah tunduk, kami tidak akan pernah mundur, dan kami tidak akan pernah meminta maaf karena memperjuangkan hak pembelaan diri orang Amerika yang taat hukum.”Penembakan massal baru-baru ini di sebuah sekolah dasar Kristen di kota tenggara Nashville, Tennessee, mendorong beberapa anggota parlemen Republik yang sangat pro-senjata dari negara bagian yang dominan GOP untuk menyerukan pengesahan undang-undang yang tidak jelas yang seharusnya menjauhkan senjata dari " orang yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain.”Menurut laporan itu, Gubernur Tennessee dari Partai Republik Bill Lee telah mendesak Majelis Umum setelah penembakan sekolah di Nashville untuk meloloskan undang-undang yang menjauhkan senjata api dari orang-orang yang dapat membahayakan diri mereka sendiri atau orang lain, yang disebut undang-undang bendera merah, meskipun Lee mengatakan Istilah itu beracun secara politis.Mendapatkan tindakan seperti itu disahkan di Tennessee adalah pendakian yang sulit, laporan itu menggarisbawahi, menambahkan bahwa Badan Legislatif yang dipimpin Republik ditunda awal tahun ini tanpa mengambil kendali senjata, mendorong Lee untuk menjadwalkan sesi khusus untuk Agustus.[IT/r]