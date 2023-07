China dan India Membahas Hubungan yang Lebih Baik, Meredakan Pertikaian Perbatasan

IslamTimes - Diplomat top China Wang Yi telah meminta rekannya dari India untuk perlunya menstabilkan hubungan bilateral dan menghindari ketidakpercayaan karena kedua negara tetangga dan negara terpadat di dunia itu mencoba meredakan ketegangan militer di sepanjang perbatasan mereka yang luas.

Wang dan Menteri Luar Negeri India Subrahmanyam Jaishankar mengadakan pembicaraan di sela-sela pertemuan ASEAN di ibu kota Indonesia Jakarta pada hari Jumat (14/7), dengan pihak China menekankan perlunya kerja sama timbal balik daripada memelihara kecurigaan, kata kementerian luar negeri China dalam sebuah pernyataan resmi di menukarkan.Wang lebih lanjut mengatakan kepada Jaishankar bahwa Beijing dan New Delhi perlu bekerja ke arah yang sama untuk menyelesaikan masalah perbatasan bersama, menurut pembacaan pertemuan kementerian tersebut."Kedua belah pihak harus saling mendukung dan mencapai hal-hal bersama, daripada saling menjatuhkan atau mencurigai satu sama lain," Wang menekankan seperti dikutip dalam pernyataan resmi, menambahkan bahwa India dan China tidak boleh membiarkan masalah tertentu menentukan hubungan mereka secara keseluruhan.Kedua belah pihak juga sepakat untuk mengadakan putaran berikutnya pembicaraan tingkat komandan militer tentang masalah perbatasan pada tanggal awal, menurut pernyataan itu.India dan China berbagi perbatasan sepanjang 3.800 kilometer, sebagian besar ditandai dengan buruk, dan terlibat dalam perang singkat namun berdarah pada tahun 1962.Namun, ikatan tersebut membaik setelah tahun 1990-an, menyusul serangkaian perjanjian perbatasan. China sekarang tetap menjadi mitra dagang terbesar kedua India.Kemunduran lain antara kedua tetangga muncul pada tahun 2020, ketika 20 tentara India dan empat tentara China tewas dalam pertempuran jarak dekat selama bentrokan perbatasan, mendorong pasukan militer kedua negara untuk memperkuat posisi dan mengerahkan pasukan dan peralatan dalam jumlah besar di sepanjang perbatasan. perbatasan mereka.Beberapa putaran pembicaraan militer dan diplomatik yang diadakan antara kedua negara telah meredakan ketegangan meskipun New Delhi menggambarkan situasi di perbatasan sebagai rapuh dan berbahaya.Sementara India juga mengintensifkan pengawasannya terhadap bisnis China sejak 2020, melarang lebih dari 300 aplikasi China, termasuk TikTok. Itu juga telah meningkatkan pengawasannya terhadap investasi oleh perusahaan China.Perkembangan itu terjadi di tengah laporan baru-baru ini bahwa Washington bermaksud mengubah India menjadi pusat utama untuk pemeliharaan dan pemasokan kembali kapal perang AS di kawasan Asia Selatan sebagai bagian dari pakta kemitraan militer yang bertujuan untuk melawan China, sebagai bagian dari kesepakatan yang dicapai selama pertemuan puncak. awal bulan ini antara presiden Amerika dan India.“AS akan memberi India dukungan untuk mengembangkan infrastruktur yang akan digunakan untuk memasok, memperbaiki, dan memelihara kapal dan pesawat [militer],” lapor harian utama Jepang Nikkei.Surat kabar itu mengutip kemitraan militer utama AS-India yang disebutkan dalam pernyataan bersama yang dikeluarkan akhir bulan lalu setelah pertemuan puncak di Washington antara Perdana Menteri India Narendra Modi yang berkunjung dan Presiden AS Joe Biden.Angkatan Laut AS, katanya, akan menandatangani perjanjian perbaikan kapal dengan galangan kapal India.“Kami akan memiliki lebih banyak lagi untuk diikuti dalam waktu dekat, tetapi tujuannya di sini adalah untuk menjadikan India sebagai pusat logistik bagi Amerika Serikat dan mitra lainnya di kawasan Indo-Pasifik,” Sekretaris Pers Departemen Pertahanan AS, Brigjen Angkatan Udara Pat Ryder mengumumkan setelah KTT pada akhir Juni.Mengutip Gedung Putih, surat kabar itu mengatakan Angkatan Laut AS telah menyelesaikan Perjanjian Perbaikan Kapal Induk dengan galangan kapal Larsen & Toubro di dekat kota Chennai, India.Angkatan Laut AS, tambahnya, hampir menyelesaikan kesepakatan terpisah dengan dua pembuat kapal lainnya, yang berbasis di Mumbai dan Goa.[IT/r]