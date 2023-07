Analis: Global South Sedang Menunggu Kesempatan untuk Memberontak Melawan 'Hegemon'

IslamTimes - Negara-negara Global South menolak untuk bergabung dengan Barat dalam menjatuhkan sanksi terhadap Rusia atas operasi militernya di Ukraina karena mereka tampaknya jengkel dengan “perang, sanksi, dan ancaman AS yang terus-menerus,” menurut seorang komentator dan penulis terkemuka Belgia.

Dalam sebuah wawancara dengan situs web Press TV, Jean Bricmont, seorang ahli fisika teoretis Belgia, filsuf sains, dan profesor di Universitas Louvain, mengatakan bahwa Global South “menunggu kesempatan untuk memberontak melawan hegemon (AS),” menambahkan bahwa jika tren ini berlanjut, ini akan menjadi "akhir dari tatanan dunia unipolar".Perang yang berlarut-larut di Ukraina dan meningkatnya ketegangan antara AS dan China telah memicu perdebatan di kalangan intelektual di seluruh dunia tentang pergeseran dari tatanan dunia unipolar ke multipolar.Bricmont, penulis buku-buku yang mendapat pujian kritis seperti 'Imperialisme Kemanusiaan; Menggunakan Hak Asasi Manusia untuk Menjual Perang' dan 'Fashionable Nonsense: Postmodern Intellectuals', kata istilah "imperialisme kemanusiaan" mengacu pada "gerakan intelektual" yang mengikuti Perang Vietnam "untuk membenarkan intervensi AS dan sekutunya ke Selatan Global. dengan menyerukan pembelaan hak asasi manusia.”“Itu adalah cara untuk memobilisasi opini publik melawan Uni Soviet dan, setelah runtuhnya Uni Soviet, melawan pemerintah independen di Asia, Afrika, dan Amerika Latin,” katanya kepada situs web Press TV.“Gagasan dasarnya adalah bahwa hak asasi manusia memungkinkan negara-negara Barat untuk menolak Piagam PBB dan penekanannya pada non-campur tangan satu negara dalam urusan internal negara lain.”Seorang tokoh gerakan anti-imperialisme yang terkenal secara global, Bricmont menyatakan bahwa meskipun ada transisi tatanan dunia dan berbagai perkembangan global lainnya, “tidak ada gerakan melawan imperialisme di Barat”, tidak seperti yang terjadi selama Perang Vietnam atau di menjelang perang Irak.“Tidak ada protes terhadap perang di Afghanistan atau di Libya atau perang proksi di Suriah. Dan hampir tidak ada yang berani mengkritik kebijakan kami sehubungan dengan Rusia/Ukraina, karena takut dicap "pro-Putin", katanya kepada situs web Press TV.“Jadi, satu-satunya gerakan melawan imperialisme dilakukan oleh negara-negara yang menjadi korbannya.”Tentang fenomena rasisme struktural di Eropa pada umumnya, dan Prancis pada khususnya, Bricmont mengatakan imigrasi besar-besaran di Prancis dari populasi yang memiliki budaya dan agama berbeda "pasti akan mengakibatkan konflik".“Berbeda dengan AS, Prancis bukan negara imigrasi dan memiliki rasa identitas nasional yang sangat kuat,” katanya. “Sehingga menuntut dari populasi imigran suatu bentuk “integrasi” yang tidak dapat dengan mudah dicapai oleh yang terakhir.”Perdebatan tentang rasisme di Prancis dipicu oleh pembunuhan brutal seorang remaja laki-laki di tangan polisi Prancis bulan lalu, yang memicu kemarahan dan protes meluas di seluruh negeri.Mengomentari perang yang dipimpin AS, Bricmont mencatat bahwa “demokrasi” Amerika “sangat bergantung pada pembiayaan kampanye,” yang dia tambahkan “sebagian besar dilakukan oleh kompleks industri militer.”“Tambahkan fakta bahwa banyak intelektual dan jurnalis merasa “suci” dan superior dengan memuji kebijakan luar negeri intervensionis, ditambah peran lobi pro-Israel yang tidak pernah melihat perang melawan wilayah Muslim yang tidak disukainya. , dan seseorang dapat menjelaskan kecintaan nyata AS pada perang.”[IT/r]