Biden Panggil 3.000 Pasukan Cadangan untuk Eropa; RFK Jr Menyebutnya Persiapan untuk 'Perang Darat dengan Rusia'

IslamTimes - Presiden AS Joe Biden telah menandatangani perintah eksekutif yang akan memungkinkan Pentagon untuk mengerahkan hingga 3.000 pasukan cadangan ke Eropa di tengah konflik Ukraina yang terus berlanjut, yang memicu kecaman atas tindakan tersebut sebagai potensi inisiasi "perang dunia 3".

“Biden sekarang memanggil cadangan Militer AS untuk tugas aktif di Eropa untuk 'Operation Atlantic Resolve.' Orang-orang ini sangat menginginkan WW3," kata Ryan Fournier, pendiri kelompok mahasiswa yang mendukung mantan presiden AS Donald Trump dalam pemilihan presiden berikutnya dalam postingan Twitter pada hari Jumat (14/7).Pengacara Jenna Ellis, mantan anggota tim hukum Trump, juga men-tweet: "WW3 akan datang" dan membagikan artikel tentang perintah eksekutif Biden.Kandidat presiden dari Partai Demokrat AS Robert F. Kennedy, Jr. menandai bahwa mobilisasi pasukan Biden untuk mendukung Operasi Atlantic Resolve adalah persiapan untuk "perang darat dengan Rusia".“Saya ingin masyarakat memahami apa itu mobilisasi pasukan ini,” lanjutnya. "Ini tentang mempersiapkan perang darat dengan Rusia."Operasi Atlantic Resolve adalah keputusan yang diluncurkan setelah aneksasi Krimea oleh Rusia pada tahun 2014.Operasi Atlantic Resolve telah menyebabkan peningkatan signifikan dalam kehadiran militer AS di Eropa, terutama sejak perang dimulai.Biden telah menandatangani perintah tersebut setelah perjalanan lima harinya ke Eropa, di mana dia menghadiri KTT NATO dua hari di Lituania.“Dengan wewenang yang diberikan kepada saya sebagai Presiden oleh Konstitusi dan undang-undang Amerika Serikat. . . Saya dengan ini memutuskan bahwa perlu untuk menambah Angkatan Bersenjata aktif Amerika Serikat untuk pelaksanaan Operasi Atlantic Resolve yang efektif di dalam dan sekitar wilayah tanggung jawab Komando Eropa Amerika Serikat,” kata Biden.Pentagon mengatakan tahun lalu meningkatkan kehadiran pasukan AS di benua itu sekitar 20.000 tentara, menjadikan total pasukan AS di Eropa menjadi lebih dari 100.000.AS sebelumnya mengumumkan akan mengirim bom cluster yang dilarang secara internasional ke Ukraina yang juga dikecam oleh para kritikus.Menurut Komite Palang Merah Internasional, hingga 40 persen bom cluster menghasilkan peluru atau bom yang tidak meledak, yang dapat menyebabkan kematian warga sipil selama bertahun-tahun yang akan datang.Moskow juga bereaksi dengan marah terhadap keputusan Washington untuk memasok senjata pemusnah massal ke Ukraina pekan lalu, menggambarkan langkah itu sebagai "tindakan putus asa" di tengah kegagalan Kiev untuk membuat banyak kemajuan dalam serangan balasannya terhadap pasukan Rusia."Ini adalah tindakan putus asa dan menunjukkan kelemahan dengan latar belakang kegagalan serangan balik Ukraina yang banyak digembar-gemborkan," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova dalam sebuah pernyataan.[IT/r]