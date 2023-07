Jajak Pendapat: Orang Amerika Sangat Pesimis tentang Keadaan Demokrasi di AS

IslamTimes - Hanya satu dari 10 orang dewasa Amerika yang memberikan penilaian tinggi terhadap cara kerja demokrasi di Amerika Serikat atau seberapa baik demokrasi mewakili kepentingan kebanyakan orang Amerika, sebuah jajak pendapat baru menemukan.

Mayoritas orang dewasa mengatakan bahwa undang-undang dan kebijakan AS melakukan pekerjaan yang buruk dalam mewakili apa yang diinginkan kebanyakan orang Amerika tentang masalah mulai dari ekonomi dan pengeluaran pemerintah hingga kebijakan senjata, imigrasi dan aborsi, menurut jajak pendapat yang dilakukan dan dirilis Jumat (14/7) oleh Pusat Penelitian Kehumasan Associated Press-NORC. .Jajak pendapat menunjukkan bahwa 53 persen mengatakan Kongres telah melakukan pekerjaan yang buruk dalam menegakkan nilai-nilai demokrasi, sementara hanya 16 persen mengatakan telah melakukan pekerjaan yang dapat diterima.Temuan lebih lanjut menunjukkan keterasingan politik yang meluas ketika negara yang terpolarisasi muncul dari pandemi dan pulih, terbebani oleh inflasi dan ketakutan akan resesi. Dalam wawancara, responden kurang peduli tentang mesin demokrasi—aturan pemungutan suara dan tabulasi suara—dan lebih banyak tentang hasilnya.Secara keseluruhan, sekitar setengah dari negara - 49 persen - mengatakan bahwa demokrasi di Amerika Serikat tidak berjalan dengan baik, dibandingkan dengan 10 persen yang mengatakan bahwa demokrasi berjalan sangat baik atau sangat baik dan 40 persen yang mengatakan bahwa demokrasi hanya berjalan dengan baik. Sekitar setengah dari semua partai politik juga mengatakan bahwa setiap partai politik melakukan pekerjaan yang buruk dalam menjaga demokrasi, termasuk 47 persen dari Demokrat dan bahkan lebih (56 persen) dari Republik.Jajak pendapat menemukan bahwa 53 persen orang Amerika mengatakan bahwa pandangan "orang seperti Anda" tidak terwakili dengan baik oleh pemerintah, 35 persen mengatakan mereka cukup baik, dan 12 persen sangat atau sangat baik. 6 dari 10 Republikan dan independen merasa pemerintah tidak mewakili orang-orang seperti mereka dengan baik, dibandingkan dengan 4 dari 10 Demokrat.Karalyn Kiessling, seorang peneliti di University of Michigan yang berpartisipasi dalam survei tersebut, melihat tanda-tanda yang meresahkan di masyarakat. Seorang Demokrat, dia baru-baru ini pindah ke distrik konservatif di luar pusat kampus Ann Arbor yang liberal, khawatir para ahli teori konspirasi yang mempercayai kebohongan mantan Presiden Donald Trump bahwa dia akan memenangkan pemilu 2020 menjadi pengamat jajak pendapat.Jajak pendapat menunjukkan bahwa mayoritas orang Amerika — 71 persen — berpikir bahwa apa yang kebanyakan orang Amerika inginkan harus menjadi hal yang paling penting ketika membuat undang-undang dan kebijakan, tetapi hanya 48 persen berpikir bahwa hal itu bisa benar dalam praktiknya.Dan pandangan tentang isu-isu spesifik bahkan lebih negatif: Sekitar dua pertiga orang dewasa mengatakan bahwa kebijakan imigrasi, pengeluaran pemerintah, kebijakan aborsi, dan kebijakan senjata tidak mewakili pandangan sebagian besar orang Amerika, dan jumlah yang hampir sama tentang ekonomi serta identitas gender dan masalah LGBTQ+. Lebih dari setengahnya juga mengatakan kebijakan tersebut kurang mencerminkan apa yang diinginkan orang Amerika tentang perawatan kesehatan dan lingkungan.[IT/r]