Pakar: Kunjungan Tingkat Menteri Pertama dalam 7 Tahun Menunjukkan India Terlibat Kembali dengan Suriah

IslamTimes - Kunjungan tingkat menteri pertama dari India ke Suriah setelah hampir tujuh tahun harus dilihat melalui prisma “garis keturunan kebijakan luar negeri India yang panjang dan kaya,” kata seorang analis India.

Sandip Mukherji, seorang ahli strategi politik dan militer yang berbasis di Kolkatta, dan penulis, dalam sebuah wawancara dengan situs Press TV, mengatakan bahwa kunjungan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah Narendra Modi sedang mencoba untuk terlibat kembali dengan pemerintah Bashar al-Assad setelah perang. Kembalinya Suriah ke lipatan Arab dan regional.“Pemerintah India telah secara aktif menjangkau sekutu dan teman tradisionalnya untuk sementara waktu. Perkembangan terkini di Timur Tengah (Asia Barat) dan dunia Arab mengejutkan banyak orang. Baik kecepatan maupun substansi dari perkembangan ini sangat menakjubkan,” katanya.V. Muralidharan, Menteri Luar Negeri India (MoS) untuk Urusan Luar Negeri, mengunjungi negara Arab awal pekan ini setelah absen selama tujuh tahun dalam upaya untuk merevitalisasi hubungan India-Suriah.MJ Akbar, Urusan Luar Negeri MoS India saat itu, adalah pejabat tinggi pemerintah India terakhir yang mengunjungi Damaskus pada tahun 2016.Mukherji merujuk pada normalisasi hubungan diplomatik antara Iran dan Arab Saudi dan kembalinya kemenangan Suriah ke Liga Arab dan arus utama politik Arab sebagai "pergeseran tektonik tidak hanya lokal tetapi dalam skenario strategis global."“Sementara itu sangat mengecewakan pemerintah-pemerintah yang diuntungkan dari perpecahan yang mendalam dalam urusan strategis Arab; bagi orang lain seperti India, ini menghadirkan peluang baru dengan teman lama,” kata Mukherji.Merenung kembali, dia mengatakan Jawaharlal Nehru, perdana menteri pertama India Independen, adalah pejabat tinggi pemerintah India pertama yang mengunjungi Suriah pada tahun 1957. Atal Behari Vajpayi melakukan tur ke negara Arab pada tahun 2003 sebagai perdana menteri saat itu. Pratibha Patil, Presiden India saat itu, berkunjung pada tahun 2008.“Selain dari satu Presiden India dan dua PM, beberapa menteri dan pejabat lainnya telah berkunjung selama bertahun-tahun,” kata analis politik dan militer itu, menambahkan bahwa India “tetap peka terhadap kepentingan kedaulatan Suriah seperti masalah Dataran Tinggi Golan yang diduduki. ”Menyusul kunjungan resmi perdananya ke Suriah, kementerian luar negeri India dalam sebuah pernyataan pada hari Jumat mengatakan kunjungan "produktif" menteri tersebut telah memberikan kesempatan untuk membawa kerja sama bilateral antara kedua negara ke "tingkat yang lebih tinggi".“Kunjungan MoS ke Suriah sangat produktif dan memberikan kesempatan untuk menemukan cara dan sarana baru untuk membawa kerja sama bilateral ke tingkat yang lebih tinggi,” bunyi pernyataan tersebut.Mengenai potensi kerja sama antara India dan Suriah dan bidang utama di mana kedua negara dapat bekerja sama, Mukherjee mengatakan pendidikan dan perdagangan secara tradisional menjadi “titik fokus hubungan” antara kedua negara.India pada hari Jumat (14/7), sehari setelah kunjungan wakil menteri luar negeri, mengumumkan beasiswa untuk siswa Suriah yang ingin belajar di India dengan Muraleedharan mengatakan bahwa selama pertemuannya dengan Presiden Suriah Bashar al-Assad, New Delhi mengumumkan 300 beasiswa baru untuk siswa Suriah.Mukherjee mengatakan penting bagi kaum muda dari Suriah “mendapatkan kesempatan untuk memanfaatkan pendidikan terbaik di tempat-tempat di mana mereka dapat belajar dan menikmati dengan damai, seperti yang pantas didapatkan oleh kaum muda di mana pun,” menambahkan bahwa India dapat “memberikan peluang pendidikan yang sangat baik” bagi siswa Suriah .“India juga mendapat keuntungan dari perdagangan komoditas dan produk minyak. Banyak barang jadi India dapat membantu memperkaya gaya hidup sehari-hari di Suriah. Perusahaan-perusahaan India telah menunjukkan keefektifan mereka dalam proyek-proyek infrastruktur dan teknik, di zona konflik seperti Afghanistan,” dia buru-buru menambahkan, sambil menunjukkan kemungkinan kerja sama pertahanan antara kedua negara.“Militer kedua negara banyak menggunakan peralatan Soviet/Rusia. Kedua kekuatan telah lama bergulat dengan pemberontakan yang didukung secara eksternal. Militer Suriah telah memperoleh pengalaman yang kaya dalam peperangan modern dan canggih, di mana persenjataan Rusia dan Barat telah digunakan,” Mukherji, penulis buku The 1962 India - China War: What They Don' t Ingin Anda Tahu, kepada situs web Press TV.“Platform mutakhir telah dicoba di medan perang Suriah. Doktrin dan taktik operasional telah menunjukkan keefektifan dan/atau kekurangannya dalam pertempuran waktu nyata. Saya pikir militer India akan mendapat keuntungan dari pertukaran militer dan latihan bersama dengan pasukan Suriah.”Atas pernyataan Presiden Assad bahwa negara Arab mengikuti "prinsip melihat ke timur" sebagai kunci kebijakan luar negerinya, analis India mengatakan itu adalah "no-brainer" sekarang.“Barat tidak memiliki hal lain untuk ditawarkan kepada orang-orang Arab selain permusuhan patologis, peradaban, dan eksploitasi sumber daya yang tak terbatas. Ini adalah masalah tingkat usus. Lihatlah bagaimana rata-rata orang Barat bereaksi terhadap kejahatan perang pemerintah mereka di Timur Tengah (Asia Barat), dukungan buta lembaga politik mereka terhadap penghancuran Israel di Palestina dan Lebanon selama lebih dari 70 tahun,” kata Mukherji.“Ini telah dinormalisasi di Barat. "Aturan Berbasis Aturan" dan "Hak Asasi Manusia" mereka berhenti di pantai Mediterania. Bandingkan dengan reaksi rata-rata orang India atau kebanyakan orang Asia dan Afrika terhadap kekejian ini. Ini sendiri menjelaskan perbedaan respons Global South vis a vis negara-negara NATO barat, terhadap perang Rusia-Ukraina.”Dia menggambarkan kedua negara sebagai “mitra lama dari Gerakan Non-Blok,” menekankan bahwa New Delhi “tidak pernah mengikuti garis Barat dalam konflik global.”“Generasi sekarang mungkin tidak menyadari detail yang mengerikan - seperti Armada ke-7 AS yang mendekati Teluk Benggala untuk mengancam blokade Angkatan Laut India di Pakistan Timur. Namun, bubarnya Uni Soviet, perang Irak pertama Bush (senior), dan peristiwa sekitar waktu itu membuat India melemahkan pendiriannya,” tegasnya.“AS menjadi satu-satunya penengah keadilan global dan persyaratan keberadaan. India harus bermain bola, sampai batas tertentu. Tapi dunia unipolar semacam itu tidak cocok untuk siapa pun kecuali beberapa penerima manfaatnya.Dengan munculnya Rusia sebagai “kutub alternatif dalam urusan global”, komentator politik dan militer dari India mengatakan Global South “memiliki pilihan setelah sekian lama.”“India menunjukkan pilihannya di arena global, untuk dilihat semua orang. Hubungan dengan Suriah harus dilihat dalam konteks itu. Namun ada "duri" dalam gambaran "kemerahan" ini," katanya, mengacu pada "masalah China" dan meningkatnya ketegangan antara New Delhi dan Beijing.Jadi, sementara India memperkuat hubungannya dengan Suriah dan negara-negara Arab lainnya, nuansa, dan kalibrasi akan menjadi bukti untuk memenuhi kepentingan intinya.”[IT/r]