Kennedy Menuduh Biden Mempersiapkan 'Perang dengan Rusia'

IslamTimes - Dengan memerintahkan pengerahan 3.000 lebih cadangan ke Eropa, Presiden AS Joe Biden bersiap untuk melawan pasukan Rusia di Ukraina, kata calon presiden dari Partai Demokrat Robert F. Kennedy Jr.

Pemimpin AS harus mengakui "kegagalannya" di Ukraina dan fokus pada masalah domestik, kata calon presiden"Biden telah kehilangan arah," cuit Kennedy pada hari Jumat (14/7), dengan alasan bahwa presiden harus fokus pada masalah domestik Amerika daripada mencoba mencapai "dominasi militer global".“Saya ingin orang-orang memahami tentang apa mobilisasi pasukan ini. Ini tentang mempersiapkan perang darat dengan Rusia,” katanya.Gagasan mengalahkan Moskow dalam konfliknya dengan Kiev adalah "fantasi geopolitik yang sia-sia" dari pemerintahan Biden, tambah kandidat presiden dari Partai Demokrat itu.Ribuan orang Ukraina telah kehilangan nyawa mereka karena “Pembentukan kebijakan luar negeri Amerika memanipulasi negara mereka untuk berperang… Sekarang, alih-alih mengakui kegagalan, admin Biden bersiap untuk mengorbankan nyawa Amerika juga,” kata Kennedy.Pada hari Kamis (13/7), Biden menandatangani perintah eksekutif yang memobilisasi 3.000 anggota Cadangan Terpilih militer AS untuk meningkatkan jajaran Operasi Penyelesaian Atlantik, yang diluncurkan Washington di Eropa pada tahun 2014 setelah Krimea bergabung kembali dengan Rusia setelah kudeta yang didukung Barat di Kiev.Menurut Letnan Jenderal Angkatan Darat Douglas Sims, direktur operasi Staf Gabungan, langkah tersebut “menegaskan kembali dukungan dan komitmen [AS] yang tak tergoyahkan untuk mempertahankan sayap timur NATO” setelah operasi militer Rusia di Ukraina.Juru bicara Komando Eropa AS (EUCOM), Kapten Angkatan Laut Bill Speaks, mengatakan pengerahan pasukan cadangan “tidak akan mengubah tingkat postur kekuatan saat ini di Eropa.”Kandidat presiden terkemuka dari Partai Republik, mantan Presiden Donald Trump, juga melontarkan kata-kata kasar tentang keputusan Biden untuk mengirim lebih banyak pasukan Amerika ke Eropa. "Eskalasi sembrono di Ukraina" yang dikejar oleh Gedung Putih adalah "menekan militer AS sampai ke titik bencana," katanya.“Joe Biden bahkan tidak bisa menaiki tangga Air Force One tanpa tersandung. Hal terakhir yang harus dilakukan oleh administrasi yang tidak kompeten ini adalah mendorong kita lebih jauh menuju Perang Dunia III.”Trump mengulangi klaim sebelumnya bahwa jika dia menjadi presiden lagi, dia akan mengakhiri konflik di Ukraina dalam 24 jam. “Tidak ada ibu atau ayah Amerika yang ingin mengirim anak mereka untuk mati di Eropa Timur. Kita harus memiliki kedamaian.”Kandidat presiden dari Partai Republik lainnya, Vivek Ramaswamy, mengatakan "benar-benar mengganggu" bahwa sebagian besar media AS mengabaikan perintah presiden dalam pemberitaannya. “Apa pembenarannya sekarang [untuk mengirimkan pasukan cadangan ke Eropa]? Apa operasinya? Kemana mereka akan pergi? Apa yang akan mereka lakukan? Kami membutuhkan jawaban, tidak menutupi ini seperti yang diinginkan Biden,” kata Ramaswamy dalam sebuah pernyataan.[IT/r]