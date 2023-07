Pentagon: AS Mempertimbangkan 'Opsi Militer' melawan Rusia di Suriah 

IslamTimes - AS sedang mempertimbangkan tanggapan militer terhadap kehadiran Rusia di langit di atas Suriah, kata seorang pejabat Pentagon kepada Associated Press pada hari Jumat (14/7). Sementara pemerintah Suriah ingin AS meninggalkan negara itu, Washington bersikeras akan menerbangkan drone tanpa mendapat hukuman.

Washington dan Moskow telah memperdebatkan penerbangan drone AS di wilayah udara negara ituPejabat anonim itu menolak untuk menyatakan opsi apa yang sedang dipertimbangkan, tetapi mengklaim bahwa AS bermaksud untuk "menangani agresi Rusia yang meningkat di langit di atas Suriah," kata kantor berita itu.Awal bulan ini, Komandan Pusat Angkatan Udara AS Letnan Jenderal Alex Grynkewich mengklaim bahwa jet tempur Rusia “melecehkan” drone MQ-9 Reaper Amerika di atas Suriah pada tiga kesempatan terpisah dalam seminggu. Angkatan Udara Rusia sedang melakukan latihan bersama dengan rekannya dari Suriah pada saat itu, dan Moskow menuduh AS melanggar wilayah udara terbatas dengan penerbangan drone, tuduhan yang dibantah oleh Pentagon.Presiden Suriah Bashar Assad mengundang militer Rusia untuk membantu pasukannya dalam perang melawan militan Islam pada tahun 2015. Rusia telah mempertahankan kehadiran militer di Suriah sejak saat itu, seperti halnya AS, yang meluncurkan kampanye pengebomannya sendiri terhadap Negara Islam (IS, sebelumnya ISIS) pada tahun 2014. AS juga memberikan dukungan terselubung dan terbuka untuk puluhan kelompok militan yang menentang pemerintahan Assad.Assad telah berulang kali meminta pasukan Amerika untuk meninggalkan Suriah, tetapi Washington menolak. Sekitar 900 tentara Amerika ditempatkan di Suriah pada satu waktu, dan pejabat anonim itu mengatakan kepada AP bahwa AS akan terus melakukan serangan mendadak di bagian barat negara itu.Menurut pejabat itu, “kerjasama yang berkembang” antara Rusia, Suriah, dan Iran ditujukan untuk mengusir AS dari Suriah untuk selamanya.Mengenai Iran, AS mengirim jet tempur F-16 ke Teluk Persia akhir pekan ini untuk melindungi kapal kargo Barat dari penyitaan oleh pasukan Iran, kata pejabat itu. Iran berusaha untuk menyita dua kapal tanker minyak bulan ini yang katanya terlibat dalam penyelundupan bahan bakar, tetapi dicegah oleh Angkatan Laut AS. Salah satu kapal berhasil disita dan lebih dari satu juta liter bahan bakar selundupan ditemukan di kapal, lapor kantor berita Fars Iran.Tehran dan Damaskus telah berulang kali menuduh AS mengirimkan minyak Suriah yang dicuri melalui Selat Hormuz. Menurut pemerintah Suriah, 80% produksi minyak harian negara itu dibawa ke luar negeri oleh “pasukan AS dan kelompok bersenjata pendukung mereka”.[IT/r]