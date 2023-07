'Kemenangan untuk Republik Islam': Pejabat Tertinggi Memuji Penolakan Pengadilan Prancis terhadap Putusan Anti-Iran AS

IslamTimes - Wakil presiden Iran untuk urusan hukum memuji keputusan mahkamah agung Prancis yang menolak permintaan AS untuk menyita $247 juta aset Iran, dengan mengatakan itu menandai pencapaian penting bagi Republik Islam.

Pada 28 Juni, Pengadilan Kasasi Prancis menguatkan putusan Maret 2021 oleh pengadilan banding yang menolak seruan AS untuk menyita aset Iran sesuai putusan pengadilan federal AS pada 1998.“Langkah ini menandai pencapaian hukum yang sangat penting bagi Republik Islam Iran dan pemerintahan [Raisi], karena memperkuat kegagalan tekanan AS agar keputusan mereka diakui dan diterapkan di Eropa,” kata Mohammad Dehqan pada hari Sabtu (15/7).Dehqan berpendapat bahwa putusan tersebut akan berdampak penting pada prosedur peradilan negara-negara Eropa dan keberanian mereka untuk menolak tawaran AS untuk memaksakan keputusannya yang tidak berdasar dan tidak berdasar pada mereka.Kembali pada tahun 1998, pengadilan AS memerintahkan Iran untuk membayar $247 juta kepada keluarga Alisa Flatow, seorang warga negara AS berusia 20 tahun yang tewas dalam ledakan bom di Gaza pada bulan April 1995, mengklaim bahwa Iran bertanggung jawab atas kematiannya atas tuduhan tersebut. dukungan untuk Jihad Islam Palestina, yang mengaku bertanggung jawab atas tindakan tersebut.[IT/r]