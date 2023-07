AS Mempertimbangkan Opsi Militer Melawan Rusia di Suriah, Kesal dengan Hubungan Iran

IslamTimes - AS sedang mempertimbangkan opsi militer untuk mengatasi "agresi Rusia di langit di atas Suriah," seorang pejabat Pentagon yang tidak disebutkan namanya telah menyatakan, lebih lanjut menyuarakan kekhawatiran yang meningkat tentang "hubungan yang berkembang antara Iran, Rusia dan Suriah di Timur Tengah."

“Aktivitas militer Rusia, yang frekuensi dan agresinya meningkat sejak Maret, berasal dari meningkatnya kerja sama dan koordinasi antara Moskow, Tehran, dan pemerintah Suriah untuk mencoba menekan AS agar meninggalkan Suriah,” kata seorang “pejabat pertahanan senior” Amerika yang berbicara dengan syarat anonim seperti dikutip dalam laporan AP pada hari Sabtu (15/7).Berbicara kepada wartawan Pentagon pada hari Jumat (14/7), ancaman lebih lanjut peningkatan penyebaran jet tempur F-16 AS ke Teluk Persia dalam upaya yang diklaim untuk "melindungi kapal" di sekitar Selat Hormuz yang strategis dari apa yang dia klaim sebagai "penyitaan Iran" dalam rujukan yang jelas. untuk penyitaan kapal tanker minyak asing baru-baru ini yang menyelundupkan bahan bakar negara oleh perwira angkatan laut Iran meskipun ada upaya oleh pasukan militer AS untuk campur tangan.Amerika Serikat melakukan upaya “tidak profesional dan berisiko” untuk menghalangi penyitaan kapal tanker minyak asing yang menyelundupkan bahan bakar Iran di Teluk Persia minggu lalu, tetapi Korps Pengawal Revolusi Islam (IRGC) berhasil menyita kapal tersebut, seorang komandan IRGC mengumumkan pada 10 Juli .Menurut Laksamana Muda IRGC Ramazan Zir-Rahi, kapal yang membawa bahan bakar selundupan telah mengatur dukungan militer dari pasukan militer AS di daerah tersebut, tetapi masih direbut oleh angkatan laut Iran.Dia lebih jauh menjelaskan bahwa Angkatan Laut AS berusaha untuk campur tangan ketika pasukan angkatan laut IRGC bergerak untuk mencegat kapal tanker minyak yang terlibat dalam penyelundupan satu juta liter minyak dan gas Iran.“Pada tanggal 6 Juli, pasukan zona angkatan laut kedua IRGC sedang memeriksa sebuah kapal dengan nama komersial NADA 2 yang terlibat dalam penyelundupan minyak dan gas Republik Islam yang terorganisir di Teluk Persia, ketika Amerika memulai serangkaian tindakan tidak profesional dan berisiko untuk mencegah tindakan hukum ini, ”katanya.Menurut laporan AP, pejabat Amerika yang tidak disebutkan namanya melanjutkan dengan klaim lebih lanjut bahwa "Rusia terikat pada Iran atas dukungannya dalam perang di Ukraina, dan Tehran ingin AS keluar dari Suriah" untuk memberikan bantuan kepada gerakan perlawanan Hizbullah Libanon "dan mengancam Zionis Israel.”“AS telah melihat lebih banyak kerja sama, kolaborasi, perencanaan, dan pembagian intelijen, sebagian besar antara pemimpin pasukan Quds Iran dan Rusia di tingkat menengah di Suriah, untuk menekan AS agar menarik pasukan dari Suriah,” pejabat itu juga mengklaim seperti dikutip dalam laporan tersebut.Klaim semacam itu oleh para pejabat Washington datang ketika militer AS secara ilegal menduduki Suriah dengan hampir 1.000 tentara dan telah merebut ladang minyak negara itu bekerja sama dengan militan anti-Damaskus lokal dan kelompok teroris sambil mencuri pasokan minyak mentahnya dan memindahkan melintasi perbatasan ke pangkalannya di Irak.Laporan itu juga mengutip pejabat yang secara keliru mengklaim bahwa pasukan AS berada di Suriah untuk “memantau” aktivitas kelompok teroris Daesh (ISIS).Dia melanjutkan dengan mengeluh bahwa sebuah pesawat Rusia pada hari Jumat terbang berulang kali di atas garnisun at-Tanf yang diduduki AS di Suriah timur, “di mana pasukan AS melatih sekutu Suriah,” mengacu pada militan Kurdi dan Arab setempat yang telah terlibat selama bertahun-tahun dalam pertempuran. kampanye teror brutal di seluruh negeri.Pejabat itu bersikeras bahwa pesawat An-30 Rusia “sedang mengumpulkan intelijen di pangkalan.”Awal bulan ini, Komandan Pusat Angkatan Udara AS Letnan Jenderal Alex Grynkewich mengklaim bahwa jet tempur Rusia “melecehkan” drone MQ-9 Reaper Amerika di atas Suriah pada tiga kesempatan terpisah dalam seminggu. Angkatan Udara Rusia sedang melakukan latihan bersama dengan rekannya dari Suriah pada saat itu, dan Moskow menyalahkan AS karena melanggar wilayah udara terbatas dengan penerbangan drone, tuduhan yang ditolak Pentagon.Saat Presiden Suriah Bashar Assad mengundang militer Rusia untuk membantu pasukannya dalam perang melawan teroris yang terkait dengan Daesh yang dilatih AS pada tahun 2015. Rusia telah mempertahankan kehadiran militer di Suriah sejak saat itu, seperti yang dilakukan AS, yang telah menyediakan pasukan rahasia. dan dukungan terbuka untuk lusinan kelompok militan yang menentang pemerintah Assad dalam kampanye teror mereka untuk menggulingkan presiden terpilih.Sejak 2014, AS telah mengerahkan pasukan dan peralatan militer di Suriah tanpa izin dari Damaskus atau mandat PBB dengan dalih memerangi kelompok teroris Takfiri Daesh.Pasukan Amerika sejauh ini mempertahankan kehadiran ilegal mereka di tanah Suriah meskipun Damaskus dan sekutunya mengalahkan Daesh pada akhir 2019.Militer AS mengklaim kehadirannya di Suriah bertujuan untuk mencegah ladang minyak di daerah itu jatuh ke tangan ISIS.Damaskus, bagaimanapun, mempertahankan pengerahan itu dimaksudkan untuk menjarah sumber daya alam negara itu. Mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengakui dalam beberapa kesempatan bahwa pasukan Amerika berada di negara Arab untuk kekayaan minyaknya.Rusia, bersama Iran, telah membantu pasukan Suriah dalam pertempuran di seluruh negara yang dilanda konflik, terutama dengan memberikan dukungan udara untuk operasi darat melawan teroris yang didukung asing.[IT/r]