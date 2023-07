Rusia: Jet Koalisi Pimpinan AS Melanggar Wilayah Udara Suriah Beberapa Kali di Masa Lalu

IslamTimes - Rusia mengatakan jet tempur koalisi militer pimpinan AS melanggar wilayah udara Suriah di wilayah strategis al-Tanf beberapa kali selama beberapa hari terakhir, di tengah seruan berulang kali oleh Damaskus untuk pengusiran pasukan pendudukan Washington dari negara itu.

Laksamana Muda Oleg Gurinov, wakil kepala Pusat Rekonsiliasi Rusia untuk Pihak-pihak yang Berlawanan di Suriah, mengatakan pada jumpa pers pada hari Minggu (16/7) bahwa wilayah udara al-Tanf adalah tempat rute udara internasional lewat.“Sepasang jet tempur F-16 koalisi, dan satu pesawat mata-mata MC-12W melanggar wilayah udara Suriah di daerah al-Tanf, di mana rute udara internasional beroperasi, lima kali dalam sehari,” katanya.Gurinov menambahkan bahwa selama 24 jam terakhir, tercatat 12 kasus pelanggaran protokol de-konflik pada 9 Desember 2019 oleh drone koalisi pimpinan AS, memperingatkan bahwa tindakan tersebut menimbulkan risiko kecelakaan udara dengan pesawat sipil.Dia lebih lanjut mengatakan serangan penembakan terhadap posisi pasukan pemerintah di zona de-eskalasi Idlib dan Latakia Suriah telah melukai seorang tentara Suriah.Perkembangan terbaru datang ketika seorang pejabat Pentagon yang tidak disebutkan namanya menyatakan pada hari sebelumnya bahwa AS mengumumkan mempertimbangkan opsi militer untuk mengatasi “agresi Rusia di langit di atas Suriah.”Pejabat yang tidak dikenal itu lebih lanjut menyuarakan kekhawatiran AS yang meningkat tentang “hubungan yang berkembang antara Iran, Rusia, dan Suriah di seluruh Timur Tengah.”Pejabat itu juga mengklaim bahwa "Rusia terikat pada Iran atas dukungannya dalam perang di Ukraina, dan Teheran ingin AS keluar dari Suriah" untuk memberikan bantuan kepada gerakan perlawanan Hizbullah Libanon "dan mengancam Zionis 'Israel'."Klaim semacam itu oleh pejabat Washington datang ketika militer AS secara ilegal menduduki Suriah dengan hampir 1.000 tentara dan telah menyita ladang minyak negara itu bekerja sama dengan militan anti-Damaskus lokal dan kelompok teroris sambil mencuri pasokan minyak mentahnya dan memindahkannya melintasi perbatasan ke pangkalannya. di Iraq.Pada tahun 2014, AS dan sekutunya menginvasi Suriah dengan dalih memerangi Daesh Wahhabi [singkatan bahasa Arab untuk “ISIS” / “ISIL”]. Kelompok teroris Wahabi muncul ketika Washington kehabisan alasan untuk memperluas campur tangan regionalnya atau memperbesar skalanya.Rusia, bersama Iran, telah membantu pasukan Suriah dalam pertempuran di seluruh negara yang dilanda konflik, terutama memberikan dukungan udara untuk operasi darat melawan teroris yang didukung asing.Damaskus menyatakan bahwa pengerahan AS yang tidak sah bertujuan untuk menjarah sumber daya alam negara itu.Rusia – yang bersama Turki melakukan patroli bersama di Suriah utara – telah membentuk zona “de-konflik” khusus di mana koalisi pimpinan AS dapat beroperasi.[IT/r]