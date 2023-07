Putin Peringatkan Ukraina: Rusia Memiliki "Persediaan yang Cukup" Bom Tandan

IslamTimes - Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan dalam sebuah wawancara yang diterbitkan hari Minggu (16/7) bahwa Rusia memiliki "persediaan yang cukup" munisi tandan, dan memperingatkan bahwa Rusia "berhak untuk mengambil tindakan timbal balik" jika Ukraina menggunakan senjata kontroversial tersebut.

Dalam komentar pertamanya tentang pengiriman munisi tandan ke Ukraina dari AS, Putin mengatakan bahwa Rusia sejauh ini belum menggunakan bom tandan dalam perangnya di Ukraina.“Sampai sekarang, kami belum melakukan ini, kami belum menggunakannya, dan kami belum membutuhkannya,” katanya, meskipun penggunaan bom curah oleh Rusia dan Ukraina telah didokumentasikan secara luas, termasuk oleh The Associated Press. dan organisasi kemanusiaan internasional.Reporter Rossiya TV, Pavel Zarubin, menerbitkan kutipan wawancara tersebut ke saluran Telegramnya pada Minggu menjelang siaran yang dijadwalkan pada Minggu malam.Pentagon mengatakan hari Kamis (13/7) bahwa munisi tandan yang disediakan oleh Amerika Serikat telah tiba di Ukraina.Amunisi, yang merupakan bom yang terbuka di udara dan melepaskan sejumlah bom yang lebih kecil, dipandang oleh AS sebagai cara untuk mendapatkan amunisi yang sangat dibutuhkan Kiev untuk membantu meningkatkan serangannya dan mendorong melalui garis depan Rusia. Para pemimpin AS memperdebatkan masalah pelik itu selama berbulan-bulan, sebelum Presiden Joe Biden membuat keputusan akhir pekan lalu.Bom cluster telah lama dikritik oleh kelompok kemanusiaan, dan beberapa sekutu AS, karena yang digunakan dalam konflik sebelumnya memiliki "tingkat tak berguna" yang tinggi, yang berarti bahwa mereka sering meninggalkan bom yang tidak meledak yang dapat membahayakan warga sipil lama setelah pertempuran berakhir.[IT/r]