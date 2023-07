Iran Mendesak AS untuk Menghindari Setiap Tindakkan "Provokatif" di Wilayah

IslamTimes - Iran telah mendesak Amerika Serikat untuk menahan diri dari setiap tindakan "provokatif" di wilayah tersebut, terutama yang dekat dengan perbatasan negara, menekankan bahwa Tehran berhak untuk mengambil "tindakan pencegahan" di bawah hukum internasional.

Berbicara selama konferensi pers mingguan di Tehran pada hari Senin (17/7), juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Nasser Kanaani mengatakan bahwa peran pemerintah AS mengenai masalah keamanan regional tidak pernah damai dan konstruktif.“Iran memantau dengan kepekaan dan akurasi setiap tindakan ilegal dan tidak konstruktif yang memengaruhi keamanan kawasan, dan akan memberikan perhatian khusus pada setiap tindakan provokatif dan ilegal, terutama di dekat perbatasannya,” tambahnya.Kanaani juga memperingatkan bahwa Republik Islam akan menggunakan “hak yang tidak dapat dicabut” sebagai tanggapan atas langkah AS.Iran "berhak untuk mengambil langkah-langkah pencegahan di bawah hukum internasional, aturan dan peraturan mengingat kemampuan Angkatan Bersenjatanya dalam melindungi keamanan perbatasan, serta navigasi dan penerbangan di kawasan Teluk Persia," katanya.Pada hari Jumat (14/7), seorang pejabat senior pertahanan Amerika mengatakan AS akan mengirim jet tempur F-16 ke wilayah Teluk akhir pekan ini dalam upaya untuk "melindungi kapal" dari "perampasan Iran."Pejabat itu, yang berbicara dengan syarat anonim, mengklaim bahwa F-16 akan memberikan perlindungan udara ke kapal-kapal yang bergerak melalui Selat Hormuz yang strategis dan meningkatkan visibilitas militer AS di daerah tersebut, Associated Press melaporkan.Juga dalam pengarahan medianya, Kanaani menekankan bahwa Iran tidak pernah mempertimbangkan untuk dapat dinegosiasikan masalah integritas teritorial dan kedaulatannya atas tiga pulau Abu Musa, Tunbs Besar dan Kecil di Teluk.Dengan demikian, Iran “memandang campur tangan pihak mana pun, termasuk UEA dan Rusia, sebagai tidak dapat diterima dan menolaknya,” katanya, mencatat bahwa negara tersebut akan memberikan tanggapan yang kuat terhadap langkah tersebut.Dewan Kerjasama Teluk [GCC] dan Rusia menantang kedaulatan Iran atas ketiga pulau tersebut dalam pernyataan bersama yang dikeluarkan minggu lalu.Dalam pernyataannya, para menteri mengatakan bahwa masalah tersebut harus diselesaikan melalui perundingan bilateral atau Mahkamah Internasional, sesuai dengan aturan hukum internasional dan Piagam PBB.Diplomat senior Iran itu mengatakan Tehran telah secara resmi memprotes kepada pemerintah Rusia terkait hal ini.“Posisi politik, tidak akurat, dan tidak konstruktif tidak akan merusak kedaulatan Iran yang tak terbantahkan dan tidak dapat dinegosiasikan atas tiga pulau Iran,” tegasnya.[IT/r]