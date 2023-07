Suriah Mendesak Parlemen Eropa untuk "Mengutuk" Penjarahan Sumber Daya Suriah oleh AS

IslamTimes - Parlemen Suriah telah menolak laporan terbaru Parlemen Eropa tentang situasi kemanusiaan di Suriah sebagai salah, mendesak blok tersebut untuk "objektif" dan, sebaliknya, mengutuk penjarahan energi dan tanaman Suriah oleh Washington.

Dalam sebuah pernyataan pada hari Minggu (16/7), Parlemen Suriah mengatakan bahwa laporan bulan Juni Parlemen Eropa mencakup "ketidakakuratan dan distorsi fakta" yang berusaha untuk membenarkan kebijakan pemerintah Barat tertentu, yang merugikan kepentingan bangsa Suriah.“Jika Parlemen Eropa ingin bersikap objektif dalam perspektif kemanusiaannya, Parlemen Eropa harus mengutuk penjarahan sumber daya energi dan kekayaan pertanian Suriah secara ilegal oleh pasukan militer AS,” katanya.Sejak 2014, AS telah mengerahkan pasukan dan peralatan militer di Suriah tanpa otorisasi apa pun dari Damaskus atau mandat PBB dengan dalih memerangi kelompok teroris Wahhabi Daesh [singkatan bahasa Arab untuk "ISIS" / "ISIL"].Militer AS secara ilegal menduduki Suriah dengan hampir 1.000 tentara dan telah menyita ladang minyak negara itu bekerja sama dengan militan anti-Damaskus lokal dan kelompok teroris sambil mencuri pasokan minyak mentah dan gandum dan memindahkannya melintasi perbatasan ke pangkalannya di Irak.Parlemen kemudian merujuk pada dampak bencana dari sanksi yang diberlakukan secara sepihak oleh pemerintah Barat di Suriah di berbagai sektor termasuk pendidikan, perawatan kesehatan, layanan air, dan transportasi.“Langkah-langkah seperti itu melanggar hukum internasional dan Piagam PBB,” tambahnya.Dikatakan bahwa apa yang disebut pengecualian dan pengecualian dari sanksi ini dengan dalih tujuan kemanusiaan hanyalah “lip service” dan tidak memiliki efek nyata.Bahkan pembebasan sanksi enam bulan yang diadopsi setelah gempa dahsyat yang melanda wilayah perbatasan Turki-Suriah pada akhir Februari belum dilaksanakan, dan organisasi kemanusiaan, serta negara donor, belum memberikan bantuan bencana ke Suriah, dipertahankan parlemen.Ini meminta Parlemen Eropa untuk mengadopsi pendekatan baru yang konsisten dengan hukum internasional dan prinsip-prinsip kemanusiaan, menuntut tekanan pada blok tersebut untuk segera dan tanpa syarat mencabut semua bentuk sanksi yang dijatuhkan terhadap warga Suriah.Uni Eropa mengklaim dalam laporan bulan Juni bahwa mereka memberikan bantuan kemanusiaan, pembangunan, ekonomi, dan stabilisasi kepada penduduk Suriah sesuai dengan hukum internasional, prinsip ketidakberpihakan, netralitas, dan non-diskriminasi.Lebih lanjut diklaim bahwa pemerintah Suriah telah mempolitisasi dan menginstrumentasi bantuan kemanusiaan dengan berulang kali menghalangi, menghalangi, dan mengalihkan bantuan.Suriah telah menjadi sasaran sanksi yang dipimpin AS sejak 1979. Washington dan sekutu Baratnya secara khusus memperketat sanksi ekonomi dan pembatasan mereka di Damaskus setelah 2011, ketika negara Arab itu berada dalam cengkeraman militansi dan terorisme yang didukung asing yang merajalela.Sanksi semakin intensif dengan disahkannya apa yang disebut Caesar Act pada tahun 2019, yang menargetkan setiap individu dan bisnis yang berpartisipasi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam upaya rekonstruksi Suriah.[IT/r]