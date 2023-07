Gedung Putih: Baik AS Maupun NATO Tidak Siap untuk Berperang dengan Rusia

IslamTimes - Gedung Putih mengatakan pemberian keanggotaan NATO ke Ukraina di tengah konflik yang sedang berlangsung pasti akan menyeret Amerika Serikat dan aliansi militer ke dalam perang dengan Rusia, sebuah skenario yang tidak disiapkan oleh kedua belah pihak.

Dalam wawancara ABC News pada hari Minggu (16/7), Penasihat Keamanan Nasional AS Jake Sullivan mengatakan masa depan Ukraina ada di NATO dan ini bukan masalah yang "dapat dinegosiasikan". Namun, dia memperingatkan, jika bekas republik Soviet ditambahkan ke blok militer sementara konflik berlanjut, itu berarti AS sedang berperang dengan Rusia."Jika Ukraina bergabung dengan NATO saat perang sedang berlangsung, itu berarti NATO berperang dengan Rusia, dan ini berarti Amerika Serikat berperang dengan Rusia. Dan baik NATO maupun Amerika Serikat tidak siap untuk ini."Sullivan mengatakan NATO berkomitmen untuk menerima Ukraina ke dalam jajarannya meskipun tidak ada undangan resmi atau batas waktu untuk keanggotaan, tetapi kondisi tertentu harus dipenuhi sebelum Kiev dapat bergabung dengan aliansi militer pimpinan AS. Pejabat AS, bagaimanapun, mengatakan dukungan Washington untuk Kiev melawan Moskow akan terus berlanjut.Pasal 5 NATO menetapkan bahwa serangan terhadap satu anggota adalah serangan terhadap semua, yang berarti bahwa jika Ukraina ditambahkan ke blok saat masih berperang, semua anggota NATO harus memasuki perang penuh dan langsung dengan Rusia. Itu bukan niat blok saat ini.Pada September 2022, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky secara resmi melamar keanggotaan NATO jalur cepat dan mengesampingkan pembicaraan dengan Presiden Vladimir Putin dari Rusia.Moskow telah berulang kali memperingatkan Ukraina terhadap proposal keanggotaan NATO-nya, menyebut langkah itu “murni membuat tidak stabil.” Rusia juga telah memperingatkan aliansi tersebut terhadap ekspansi lebih lanjut menuju perbatasannya.Selama KTT NATO baru-baru ini diadakan di Vilnius, Lituania, semua 31 negara anggota aliansi menyatakan komitmen untuk akhirnya menerima Ukraina ke dalam blok setelah perang saat ini berakhir."Masa depan Ukraina ada di NATO. Kami bersungguh-sungguh. Itu bukan untuk negosiasi. Itu adalah sesuatu yang sekarang telah dilakukan oleh 31 sekutu," kata Sullivan, mengacu pada pernyataan akhir yang dirilis pada akhir KTT.Ukraina menegaskan telah memenuhi semua persyaratan untuk bergabung dengan NATO."Kapan syarat-syarat itu dipenuhi? Apa syarat-syarat itu? Siapa yang harus merumuskannya? Apa itu?" kata Menteri Luar Negeri Ukraina Dmitry Kuleba pekan lalu.NATO sejauh ini dengan tegas menahan diri untuk tidak memberikan bantuan militer ke Ukraina sebagai sebuah organisasi. Namun demikian, Ukraina sejauh ini berhasil menuai hasil dalam bentuk komitmen keamanan saat ini dan jangka panjang yang telah dilobi.Perang di Ukraina dimulai setelah Presiden Putin memerintahkan peluncuran "operasi militer khusus" di bekas republik Soviet pada 24 Februari 2022 untuk "mendemiliterisasi" dua wilayah timur Ukraina di tengah ambisi Kiev untuk bergabung dengan NATO, yang dianggap Moskow sebagai garis merah. .Pada bulan Januari, AS dan sekutunya telah memberi Ukraina lebih dari 100 juta butir amunisi senjata ringan, lebih dari satu juta butir peluru artileri, dan lebih dari 100.000 butir tank.Rusia melihat banjir Ukraina dengan senjata dari Barat sebagai upaya sia-sia untuk mengubah hasil perang. Moskow mengatakan memasok Kiev dengan lebih banyak senjata hanya akan menambah kematian dan kehancuran serta memperpanjang konflik.[IT/r]