Mantan PM Israel Lapid: AS 'Bukan Sekutu Terdekat Kita Lagi'

IslamTimes - Mantan Perdana Menteri Israel Yair Lapid dilaporkan telah memperingatkan bahwa hubungan entitas Zionis dengan AS telah sangat memburuk di bawah kepemimpinan penggantinya, Benjamin Netanyahu, sehingga Washington “tidak menjadi sekutu terdekat kami lagi.”

Lapid membuat komentar pada hari Senin (17/7) di pertemuan faksi partai oposisi Yesh Atid, menurut The Times of Israel. Dia berargumen bahwa pemerintah Netanyahu menghancurkan aliansi dengan AS dengan mencoba meloloskan reformasi peradilan yang kontroversial.“Pemerintah Zionis Israel memimpin kita ke dalam krisis ini, membuat perubahan terbesar dan paling dramatis pada rezim dalam sejarah kita, tanpa melakukan satu diskusi pun – bahkan tidak satu pun – tentang konsekuensi ekonomi, keamanan, sosial dan politik dari tindakan tersebut,” kata Lapid. Dalam wawancara berita Channel 12, dia berargumen bahwa negara sedang "terbelah dua".“Orang Amerika mengatakan mereka tidak memiliki nilai yang sama dengan pemerintah ini. Itu mempengaruhi setiap aspek hubungan AS-Israel – perhatian mereka dan kesediaan mereka untuk meninggalkan zona nyaman demi kepentingan Israel. Mereka tidak akan melakukannya untuk pemerintahan paling ekstrem dalam sejarah negara itu,” kata Lapid, menggambarkan hubungan dengan AS berada pada titik terendah dalam sejarah.Presiden AS Joe Biden mengatakan pada bulan Maret bahwa dia "sangat prihatin" tentang apa yang disebut demokrasi di entitas Zionis di tengah protes berbulan-bulan atas usulan perombakan peradilan. "Saya khawatir mereka meluruskan ini," katanya saat itu. "Mereka tidak bisa melanjutkan jalan ini."Netanyahu menanggapi dengan mengatakan 'Israel' adalah negara berdaulat dan membuat keputusan atas kehendak rakyatnya, "tidak berdasarkan tekanan dari luar negeri." Menteri keamanan nasionalnya, Itamar Ben-Gvir, mengatakan Biden “perlu memahami bahwa Israel tidak lagi menjadi bintang di bendera AS. Kami adalah negara demokrasi, dan saya berharap presiden AS memahami itu.”Baru-baru ini, pemerintahan Biden mengkritik persetujuan otoritas pendudukan untuk pemukiman khusus Yahudi di Tepi Barat yang diduduki. Awal bulan ini, Biden mengecam kabinet pemerintah Zionis Israel sebagai "ekstrim" dan "bagian dari masalah" dalam konflik Palestina.Namun pada hari Senin, Biden mengeluarkan undangan yang telah lama tertunda bagi Netanyahu untuk mengunjungi Gedung Putih akhir tahun ini. Netanyahu menghabiskan 12 tahun sebagai perdana menteri Zionis Israel sebelum koalisi yang dipimpin oleh Lapid menggulingkannya dari kekuasaan pada Juni 2021. Dia kembali menjabat setelah memenangkan pemilu Desember 2022, pemungutan suara parlemen kelima dalam empat tahun.[IT/r]