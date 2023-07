Rusia Tuduh Inggris Terlibat Serangan Jembatan Krimea

IslamTimes - Wakil perwakilan tetap Rusia untuk PBB menuduh Inggris pada hari Senin (17/7) memainkan peran yang cukup besar dalam menyiapkan panggung untuk serangan pesawat nirawak Ukraina di Jembatan Krimea.

Berbicara pada pengarahan Dewan Keamanan PBB tentang Ukraina, Dmitry Polyansky mengecam "rezim Kiev" atas serangan itu, yang merenggut nyawa dua warga sipil, sementara menyatakan mungkin ada keterlibatan Barat.“Kami belum memahami sejauh mana dinas intelijen Barat, khususnya Inggris, terlibat dalam persiapan dan pelaksanaan serangan ini: terlalu banyak yang menunjuk ke sana,” katanya, seperti dikutip Russia Today.Pernyataannya muncul setelah Komite Antiteroris Nasional Rusia (NAK) menuduh Kiev melakukan "serangan teroris" pada hubungan utama antara Semenanjung Krimea dan daratan negara itu, yang katanya melibatkan dua drone permukaan laut.Meskipun serangan itu tidak merusak penyangga jembatan, serangan itu menyebabkan runtuhnya sebagian dari satu bagian jalan raya dan menewaskan sepasang suami istri dari Wilayah Belgorod, melukai putri mereka yang berusia 14 tahun.Inggris telah menolak tuduhan itu. Seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri Inggris menyebutnya "spekulasi tak berdasar" yang tidak pantas ditanggapi, seperti dikutip Reuters.Diplomat Rusia itu menambahkan bahwa dia “belum mendengar kecaman apa pun atas tindakan terorisme ini” dari para pendukung Kiev di Barat. Mengomentari serangan sebelumnya, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan terserah Ukraina untuk memutuskan bagaimana melindungi wilayahnya.Duta Besar Rusia untuk AS Anatoly Antonov menafsirkan pernyataan Blinken sebagai upaya untuk "membenarkan tindakan teroris Kiev terhadap warga dan fasilitas Rusia."“Fakta bahwa Washington menutupi [tindakan] radikal Kiev memungkinkan [kami] untuk dengan yakin menyatakan bahwa Amerika Serikat terlibat dalam kejahatan Kiev,” katanya, menambahkan bahwa dukungan AS dapat mendorong Ukraina untuk melakukan “kekejaman baru.”[IT/r]