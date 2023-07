AS Mengerahkan F-35 ke Teluk Meskipun Peringatan Keras dari Iran

IslamTimes - Pentagon mengatakan pihaknya berencana akan mengirim jet tempur tambahan dan aset angkatan laut ke wilayah Teluk untuk meningkatkan kehadiran militer AS di wilayah tersebut, sebuah langkah yang bertentangan dengan peringatan keras Iran.

Berbicara dalam pengarahan pada hari Senin (17/7), Wakil Sekretaris Pers Pentagon Sabrina Singh mengklaim pengerahan itu akan menjadi upaya untuk melawan Iran, mengutip sejumlah peristiwa "mengkhawatirkan" di Selat Hormuz awal bulan ini.Pada 10 Juli, seorang komandan Pengawal Revolusi Islam [IRG] mengumumkan bahwa AS melakukan upaya “tidak profesional dan berisiko” untuk menghalangi penyitaan kapal tanker minyak asing yang menyelundupkan bahan bakar Iran di Teluk Persia minggu lalu, tetapi IRGC berhasil menyita kapal tersebut.Menurut Laksamana Muda IRG Ramazan Zir-Rahi, kapal yang membawa bahan bakar selundupan telah mengatur dukungan militer dari pasukan militer AS di daerah tersebut tetapi masih direbut oleh angkatan laut Iran.Dia lebih jauh menjelaskan bahwa Angkatan Laut AS berusaha untuk campur tangan ketika pasukan angkatan laut IRG bergerak untuk mencegat kapal tanker minyak yang terlibat dalam penyelundupan satu juta liter minyak dan gas Iran.Singh, bagaimanapun, menuduh bahwa Iran sedang melakukan kegiatan destabilisasi yang “mengancam arus bebas perdagangan” melalui Selat Hormuz yang strategis “di mana dunia bergantung pada lebih dari seperlima pasokan minyak dunia.”Menteri Perang AS “telah memerintahkan pengerahan kapal perusak USS Thomas Hudner, pesawat tempur F-35 dan pesawat tempur F-16 untuk … membela kepentingan AS dan menjaga kebebasan navigasi di wilayah tersebut,” katanya kepada wartawan.Dia tidak memberikan perincian tentang tanggal pengiriman jet tempur dan kapal perusak berpeluru kendali ke wilayah tersebut, atau berapa lama pengerahan baru akan berlangsung, tetapi menekankan bahwa langkah tersebut akan membantu memantau dan mengamankan “jalur air vital”.[IT/r]