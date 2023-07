China Mengecam Rencana 'Kunjungan Licik' Calon Presiden Taiwan ke AS, Berjanji Akan Bereaksi 'Keras'

IslamTimes - China telah bereaksi dengan marah terhadap "kunjungan diam-diam" ke Amerika Serikat bulan depan oleh calon presiden "separatis" Taiwan, berjanji "tindakan keras" sebagai tanggapan untuk melindungi integritas teritorialnya.

“China dengan tegas menentang segala bentuk pertukaran resmi antara Amerika Serikat dan China Taipei, dengan tegas menentang kunjungan diam-diam oleh separatis kemerdekaan Taiwan dengan nama atau alasan apa pun, dan dengan tegas menentang segala bentuk persekongkolan oleh Amerika Serikat untuk mendukung separatis kemerdekaan Taiwan, " kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Beijing Mao Ning selama konferensi pers hariannya pada hari Senin (17/7).Mao lebih lanjut menggarisbawahi bahwa pemerintah China akan mengambil "langkah tegas dan tegas" untuk "melindungi kedaulatan dan integritas wilayahnya," mencatat bahwa Beijing telah mengajukan keluhan diplomatik dengan Washington mengenai kunjungan mendatang oleh wakil presiden dan calon presiden Taipei, William Lai.Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken, bagaimanapun, bersikeras selama jumpa pers pada hari Senin (17/7) bahwa kunjungan transit Lai ke Amerika Serikat - sebelum melakukan perjalanan ke Paraguay untuk menghadiri acara pelantikan presiden di negara Amerika Latin - adalah "rutin" dan konsisten dengan praktik sebelumnya, mengingat 10 wakil presiden Taiwan, termasuk Lai sendiri, telah melakukan perjalanan melalui AS.“Tidak ada alasan bagi RRT untuk menggunakan transit ini sebagai dalih untuk tindakan provokatif,” klaim Blinken lebih lanjut, mengacu pada Republik Rakyat China.Sementara juru bicara Departemen Luar Negeri mengumumkan bahwa Washington juga mengharapkan calon presiden Taipei lainnya dari Partai oposisi Kuomintang (KMT), Hou Yu-ih, untuk berkunjung pada awal musim gugur.Berbicara kepada wartawan, Wakil Menteri Luar Negeri Taiwan Alexander Yui menolak memberikan perincian tentang kunjungan transit Lai ke AS, dengan mengatakan mereka akan datang nanti.Kunjungan Lai ke AS yang akan datang ini, bagaimanapun, memiliki makna ekstra karena dia mencalonkan diri untuk menggantikan Presiden Tsai Ing-wen yang memerintah sendiri di pulau itu pada pemilihan berikutnya di wilayah itu pada bulan Januari.Kantor kepresidenan Taiwan mengatakan Lai akan tiba di Paraguay pada 14 Agustus, sehari sebelum Santiago Pena dilantik sebagai presiden berikutnya.Kandidat presiden Taiwan umumnya mengunjungi AS menjelang pemilihan mereka untuk mendiskusikan rencana mereka dengan pejabat di Washington.Kunjungan transit semacam itu membuat marah Beijing, yang menganggapnya sebagai dukungan terselubung oleh AS untuk wilayah pulau yang diklaim oleh China dan tantangan terhadap kedaulatan teritorial China daratan.Pada bulan April, China melakukan latihan militer besar-besaran di sekitar Taiwan setelah Tsai bertemu dengan Ketua DPR AS Kevin McCarthy di Los Angeles saat dalam perjalanan kembali dari Amerika Tengah dalam sebuah langkah yang secara luas dipandang sebagai upaya yang disengaja untuk melemahkan Beijing.China memiliki kedaulatan atas China Taipei, dan di bawah kebijakan "Satu China", hampir semua negara dunia mengakui kedaulatan tersebut. Menurut prinsipnya, Tionghoa Taipei tunduk pada kedaulatan Tiongkok dan Beijing adalah satu-satunya wakil dari seluruh China.China melarang mitra diplomatiknya sendiri untuk memiliki hubungan formal dengan Taipei dan sekarang Taiwan memiliki hubungan diplomatik resmi dengan hanya 13 negara, sebagian besar negara klien kecil AS di Amerika Tengah, Karibia, dan Pasifik.Pemerintah China sangat menentang negara-negara lain yang mengejar hubungan resmi dan diplomatik dengan China Taipei dan secara konsisten memperingatkan AS dan negara-negara lain agar tidak terlibat dengan pemerintah yang memproklamirkan diri di Taipei.Washington tidak memiliki hubungan diplomatik formal dengan Taipei berdasarkan undang-undang, tetapi tetap menjadi pemasok senjata terbesar di pulau itu dan pendukung setia Presiden Taiwan Tsai Ing-wen yang memisahkan diri, yang meningkatkan ketegangan dengan Beijing atas perdagangan dan sejumlah masalah lainnya.[IT/r]