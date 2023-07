Trump Memprediksi Akan Ditangkap atas Tuduhan Kerusuhan Capitol

IslamTimes - Mantan Presiden AS Donald Trump percaya dia akan didakwa dan ditangkap atas tuduhan terkait kerusuhan Capitol 6 Januari, dia mengungkapkan dalam sebuah posting di Truth Social pada hari Senin (17/7), mengutip surat target dari Penasihat Khusus Jack Smith.

Mantan presiden AS itu baru-baru ini diperintahkan untuk hadir sebelum pemeriksaan grand jury pada 6 JanuariPelopor Partai Republik 2024 diberi waktu empat hari untuk melapor ke dewan juri pada 6 Januari, "yang hampir selalu berarti Penangkapan dan Dakwaan," tulis Trump di pos tersebut, menggambarkan situasinya belum pernah terjadi sebelumnya.“Tidak ada yang seperti ini yang pernah terjadi di Negara kita sebelumnya, atau bahkan hampir … PERBURUHAN PENYIHIR INI ADALAH TENTANG GANGGUAN PEMILU DAN PERSENJATAAN POLITIK PENEGAKAN HUKUM YANG LENGKAP DAN TOTAL!” keluh mantan presiden itu.Dia membela tindakannya setelah pemungutan suara tahun 2020, bersikeras "Saya memiliki hak untuk memprotes Pemilu yang saya yakini sepenuhnya telah Dicurangi dan Dicuri," seperti yang dilakukan lawannya pada tahun 2016 dengan saga Russiagate.Trump menyarankan hubungan antara waktu dakwaan yang diprediksi dan "pidato utama" yang dia berikan di mana dia menyerukan pemerintah federal untuk mengambil kendali Washington DC, mengklaim pemerintahan Biden berpikir "juri DC akan melakukan apa pun yang mereka inginkan."Meskipun tidak jelas tuduhan apa yang sedang dipertimbangkan terhadap Trump, New York Times telah berspekulasi bahwa tuduhan itu dapat mencakup menghalangi proses resmi, konspirasi untuk menipu pemerintah, atau bahkan pemberontakan. Namun, dalam ratusan penuntutan terkait 6 Januari, belum ada yang didakwa dengan pelanggaran terakhir.Trump juga merujuk kemungkinan dia akan didakwa di Georgia atas tuduhan terkait panggilan telepon pasca pemilihannya dengan Menteri Luar Negeri Brad Raffensperger, di mana dia mendesak pejabat itu untuk "menemukan" cukup suara baginya untuk merebut negara bagian. Meskipun dewan juri mengeluarkan laporan akhirnya awal tahun ini, dewan juri belum memutuskan apakah akan mendakwa mantan presiden tersebut.Trump menjadi mantan kepala negara AS pertama yang didakwa secara pidana pada Maret, ketika dia didakwa di New York dengan 34 dakwaan terkait dugaan pembayaran uang suap kepada bintang porno Stormy Daniels. Dia didakwa secara federal pada bulan Mei atas 37 tuduhan kejahatan terkait dengan dugaan kesalahan penanganan dokumen rahasia yang ditemukan FBI dalam penggerebekan kontroversial di perkebunan Mar-a-Lago miliknya tahun lalu.Mantan bintang reality TV itu mempertahankan ketidakbersalahannya, menolak masalah hukumnya yang berkembang sebagai skema licik untuk mencegahnya merebut kembali Gedung Putih saat dia mengalahkan lawan-lawannya dalam pemilihan. Beberapa dakwaan bisa sampai 20 tahun penjara, dan beberapa komentator menyarankan penasihat khusus mungkin menggunakan tumpukan dakwaan yang ada sebagai dasar untuk menuntut penahanan pra-sidang.[IT/r]