Korea Utara Menembakkan Dua Rudal Setelah Kapal Selam Bersenjata Nuklir AS Bersandar di Selatan

IslamTimes - Korea Utara telah menembakkan dua rudal balistik ke Laut Timur beberapa jam setelah kapal selam bersenjata nuklir Amerika bersandar untuk pertama kalinya di pelabuhan Korea Selatan dalam beberapa dekade.

Peluncuran terbaru dilaporkan oleh Kepala Staf Gabungan Korea Selatan [JCS], menurut kantor berita Yonhap, yang mengatakan mereka ditembakkan dari daerah Sunan di Pyongyang di lepas pantai timurnya Rabu (19/7) pagi, jatuh ke Laut Timur, juga dikenal sebagai Laut Laut Jepang Timur..Peluncuran tersebut, yang dikonfirmasi oleh kementerian pertahanan Jepang, adalah yang terbaru dari serangkaian uji senjata oleh Pyongyang sebagai tanggapan atas provokasi bersama Washington dan Seoul menyusul perjanjian AS-Korea Selatan untuk menyebarkan aset nuklir ke Selatan.Menjelang kedatangan kapal selam rudal nuklir AS, juru bicara kementerian pertahanan Korea Utara telah memperingatkan pekan lalu bahwa pengerahan aset nuklir ke Semenanjung Korea dapat memicu krisis konflik nuklir terburuk dalam praktiknya.Korea Utara telah berjanji untuk menanggapi secara proporsional kesepakatan yang dicapai baru-baru ini antara Korea Selatan dan Amerika Serikat yang memungkinkan penyebaran aset nuklir Amerika ke Semenanjung Korea.Berbicara di dewan keamanan PBB minggu lalu, utusan Korea Utara untuk PBB, Kim Sung, mengatakan bahwa AS pada bulan April membuat "Deklarasi Washington", sebuah program untuk konfrontasi nuklir dengan Korea Utara, menurut Kantor Berita Pusat Korea resmi [KCNA ].Dalam rencananya, AS secara terbuka berencana untuk membahas penggunaan senjata nuklir terhadap Pyongyang selama pertemuan "Kelompok Konsultatif Nuklir" yang akan menjadi badan induk dari "aliansi nuklir tripartit AS-Jepang-Korea Selatan", kata Kim menambahkan. bahwa itu mendorong situasi regional ke ambang perang nuklir yang belum pernah terjadi sebelumnya.Korea Selatan pada hari Rabu mengutuk peluncuran rudal Korea Utara sebagai "tindakan provokasi yang signifikan" dan pelanggaran terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB."Kami sedang menganalisis detailnya, tetapi kami memperkirakan bahwa mereka telah jatuh di luar zona ekonomi eksklusif Jepang, di sebelah timur Semenanjung Korea," kata kementerian pertahanan Jepang dalam sebuah tweet.Dalam berita terkait, Komandan Komando Indo-Pasifik AS Laksamana John Aquilino mengakui kemampuan rudal Pyongyang, mengungkapkan keprihatinannya selama pertemuan tahunan yang berlangsung di Aspen, Colorado.Aquilino mengatakan selama Aspen Security Forum, sebuah diskusi think-tank yang diselenggarakan oleh Aspen Institute pada hari Selasa, Amerika Serikat masih mengkaji kemampuan nuklir Korea Utara. “Kemampuan yang mereka berikan dan tunjukkan beberapa hari yang lalu kami nilai dapat mencapai Amerika Serikat”.Sementara itu, ketegangan memuncak di Semenanjung Korea setelah Korea Utara melakukan uji coba rudal balistik antarbenua Hwasong-18 Rabu lalu.Korea Utara telah berada di bawah sanksi keras oleh Amerika Serikat dan Dewan Keamanan PBB selama bertahun-tahun atas apa yang didefinisikan Pyongyang sebagai program rudal balistik dan nuklir pencegahnya.Rudal uji tembak sangat penting untuk pengembangan lebih lanjut dari kekuatan nuklir strategis Republik Rakyat Demokratik Korea [DPRK] dan, pada saat yang sama, berfungsi sebagai peringatan praktis yang kuat untuk menunjukkan dengan jelas musuh, lapor KCNA.Peluncuran rudal “membuat musuh menyadari sekali lagi betapa berisiko dan sembrononya opsi militer anti-DPRK mereka,” tambah laporan itu.Adik perempuan Kim Jong Un, Kim Yo Jong, menegaskan bahwa Pyongyang akan berusaha menuju "kesempurnaan lebih lanjut" dari pencegah nuklirnya.“Semakin banyak musuh yang mati-matian melakukan latihan perang nuklir, dan semakin banyak aset nuklir yang mereka sebarkan di sekitar semenanjung Korea, semakin kuat pelaksanaan hak kami untuk membela diri akan menjadi berbanding lurus dengan mereka,” dia katanya, menurut KCNA.“Situasi saat ini, di mana upaya konfrontasi panik AS dan Korea Selatan yang akan membawa rantai baru krisis nuklir ke semenanjung Korea dan Asia Timur Laut mendekati titik kritis yang tidak dapat ditolerir, mengharuskan DPRK untuk meningkatkan kemampuan diri sendiri. -mempertahankan dan memperkuat pencegahan perang nuklir untuk pertahanan diri untuk mencegah provokasi politik dan militer yang sembrono dari kekuatan musuh dengan kekuatan fisik dan untuk mempertahankan diri tanpa dapat ditembus,” tulis KCNA dalam laporannya minggu lalu.[IT/r]