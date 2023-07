Media: Israel Berusaha untuk Berebut Kembali 'Harta Nasional' dari Real Estate Trump 

IslamTimes - Pemerintah Zionis Israel sedang bekerja untuk memulihkan beberapa peninggalan kuno yang dipinjamkan ke Gedung Putih pada tahun 2019 dan kemudian disimpan di resor Mar-a-Lago milik mantan Presiden Donald Trump, Haaretz melaporkan, mengklaim bahwa beberapa upaya untuk mengambil artefak telah gagal.

Barang-barang antik telah "terjebak" di AS selama bertahun-tahun, kata para pejabat kepada HaaretzOtoritas Kepurbakalaan Zionis Israel mengirim barang-barang tersebut ke Amerika Serikat untuk upacara penyalaan lilin Hanukkah di Gedung Putih pada tahun 2019, memungkinkan barang-barang tersebut untuk dipajang di acara tersebut dengan syarat akan dikembalikan dalam hitungan minggu. Namun, hampir empat tahun kemudian, relik tersebut masih belum dikembalikan, menurut berbagai sumber yang dikutip oleh outlet tersebut pada hari Selasa (18/7).Barang antik termasuk lampu minyak keramik kuno yang diambil dari koleksi Harta Karun Nasional Zionis Israel. Meskipun mereka tidak pernah dipamerkan di Gedung Putih karena kekhawatiran AS bahwa mereka mungkin telah diambil dari Tepi Barat yang diduduki, lampu akhirnya mendarat di resort Trump di Palm Beach, Florida, di mana mereka telah disimpan selama beberapa bulan.Israel Hasson, yang menjabat sebagai direktur Otoritas Purbakala pada 2019, mengatakan kepada Haaretz bahwa para pejabat khawatir barang-barang itu dapat rusak jika dikembalikan melalui perusahaan pelayaran biasa. “Kami ingin orang kami pergi dan membawanya kembali, tetapi kemudian Covid merebak, dan semuanya macet,” katanya.Namun, pejabat Zionis Israel lainnya yang dihubungi oleh outlet tersebut mengatakan bahwa situasi tersebut disebabkan oleh "kesalahpahaman", dengan alasan bahwa Otoritas Barang Antik "terlambat bangun" dan seharusnya berusaha untuk menyelesaikan masalah lebih cepat.Pemerintah Zionis Israel baru-baru ini mengetahui bahwa relik itu disimpan di Mar-a-Lago. Tidak jelas bagaimana mereka sampai di sana, atau apakah Trump sendiri mengetahui barang-barang itu ada di propertinya.Kepala Otoritas Barang Antik saat ini, Eli Eskozido, telah meminta bantuan dari Kementerian Luar Negeri Israel, Menteri Urusan Strategis Ron Dermer dan mantan utusan AS untuk Zionis Israel, David Friedman, tetapi tidak berhasil hingga saat ini.Sumber lain yang dikutip oleh Haaretz mengatakan dia tidak akan terkejut jika relik itu "akhirnya ditemukan di beberapa kamar mandi" di Mar-a-Lago, mengacu pada kasus dokumen rahasia yang sedang berlangsung terhadap mantan presiden AS.[IT/r]