AS Mengklaim Jet Rusia Terbang Sangat Dekat dengan Pesawat Amerika di atas Suriah

IslamTimes - Pejabat AS mengklaim bahwa jet tempur Rusia telah terbang di dekat pesawat militer AS saat melakukan misi pengintaian di langit di atas Suriah, menimbulkan situasi berbahaya bagi empat awak Amerika di dalamnya.

Para pejabat, yang berbicara tanpa menyebut nama untuk membahas rincian operasi militer, mengklaim insiden itu terjadi selama akhir pekan, dan merupakan eskalasi yang signifikan dalam serangkaian pertemuan antara pesawat AS dan Rusia di Suriah dalam beberapa pekan terakhir.Pejabat AS yang tidak disebutkan namanya lebih lanjut menegaskan bahwa pencegatan oleh jet Sukhoi Su-35 Rusia menghalangi kemampuan awak AS untuk mengoperasikan pesawat turboprop bermesin ganda MC-12 mereka dengan aman.Mereka juga mengklaim bahwa pesawat AS itu melakukan pengintaian untuk mendukung operasi terhadap sisa-sisa kelompok teroris Takfiri Daesh di Suriah.Pada hari Selasa (18/7), Laksamana Muda Oleg Gurinov, wakil kepala Pusat Rekonsiliasi Rusia untuk Pihak-pihak yang Berlawanan di Suriah menyatakan bahwa jet tempur koalisi pimpinan AS telah melanggar wilayah udara Suriah di wilayah strategis al-Tanf sebanyak enam kali dalam 24 jam terakhir. .“Pihak Rusia menekankan bahwa tindakan seperti itu menimbulkan risiko kecelakaan udara dengan pesawat sipil yang melakukan penerbangan reguler,” katanya.Pekan lalu, Associated Press melaporkan bahwa AS sedang mempertimbangkan opsi untuk mengatasi meningkatnya aktivitas Rusia di langit di atas Suriah.Kantor berita itu tidak mengatakan opsi apa yang dipertimbangkan oleh AS, mencatat bahwa peningkatan aktivitas militer Rusia “berasal dari meningkatnya kerja sama dan koordinasi antara Moskow, Teheran, dan pemerintah Suriah untuk mencoba menekan AS agar meninggalkan Suriah.”Awal bulan ini, Komandan Pusat Angkatan Udara AS Letnan Jenderal Alex Grynkewich mengklaim bahwa jet tempur Rusia “melecehkan” drone MQ-9 Reaper Amerika di atas Suriah pada tiga kesempatan terpisah dalam seminggu. Angkatan Udara Rusia sedang melakukan latihan bersama dengan rekannya dari Suriah pada saat itu, dan Moskow menyalahkan AS karena melanggar wilayah udara terbatas dengan penerbangan drone, tuduhan yang ditolak Pentagon.Rusia telah memberikan pasukan Suriah bantuan militer penting dalam pertempuran yang sedang berlangsung di negara Arab yang dilanda konflik itu.Bantuan Rusia, yang dimulai pada September 2015 atas permintaan resmi pemerintah Suriah, terbukti efektif karena warga Suriah terus merebut kembali wilayah-wilayah utama dari sisa-sisa kelompok teroris Daesh dan faksi teroris dukungan asing lainnya.Militer AS telah menempatkan pasukan dan peralatan di Suriah timur laut, dengan Pentagon mengklaim penempatan itu bertujuan untuk mencegah ladang minyak di daerah itu jatuh ke tangan teroris Daesh.Damaskus, bagaimanapun, berpendapat bahwa pengerahan itu dimaksudkan untuk menjarah sumber daya mineral yang kaya.Mantan Presiden AS Donald Trump mengakui lebih dari satu kali bahwa pasukan Amerika berada di negara Arab untuk mengambil minyaknya.[IT/r]