Pejabat: Iran Bertekad Mengangkat Kasus Pembunuhan Jenderal Soleimani oleh AS di Pengadilan Internasional

IslamTimes - Wakil presiden Iran untuk urusan hukum mengatakan Republik Islam bertekad hendak mengangkat pembunuhan "pengecut dan melanggar hukum" ajenderal top Iran Qassem Soleimani oleh AS di pengadilan internasional.

"Iran bertekad untuk secara serius mengangkat kejahatan berat ini khususnya di arena internasional. Kami percaya bahwa setiap pengadilan yang gagal mengutuk kejahatan ini akan kehilangan kompetensi moral dan profesionalnya," kata Mohammad Dehqan kepada sekelompok pengacara dan akademisi Irak di Tehran.Dia memuji upaya pemerintah Irak dan pengadilan untuk menindaklanjuti kasus pembunuhan tersebut, dan berharap upaya ini akan membuahkan hasil bagi kedua negara.Dehqan mengatakan Barat tidak memiliki otoritas moral untuk bertindak sebagai arbiter dalam litigasi yang berkaitan dengan negara-negara Muslim. Dia menambahkan bahwa Iran dan Irak dapat memperluas kerja sama hukum mereka lebih lanjut dan membentuk pengadilan regional dengan bantuan negara-negara Muslim lainnya untuk mengatasi perselisihan di antara mereka dan menyelidiki kejahatan di wilayah tersebut.Dia mengatakan para pengacara Iran dan Irak berkewajiban untuk mengejar "kekejaman keji pemerintah AS di wilayah Asia barat daya, terutama selama perang di Irak dan Afghanistan, dan dukungan terbuka dan tak tergoyahkan Amerika untuk tindakan rasis dan tidak manusiawi dari pembunuhan bayi oleh rezim Zionis Israel."Pejabat itu mengatakan AS dan kekuatan arogan lainnya menggunakan mekanisme hukum internasional sebagai alat untuk memajukan agenda mereka."Sementara orang Amerika adalah poros terorisme di wilayah kita dan dunia dan darah ribuan wanita dan anak-anak tak berdosa ada di tangan mereka, mereka [mengaku sebagai pembela hak asasi manusia] dan memberikan sanksi kepada negara dengan dalih pelanggaran hak, " dia menambahkan.Jenderal Iran itu dibunuh dalam serangan pesawat tak berawak AS di Irak pada Januari 2020. Iran dan Irak sama-sama telah meluncurkan penyelidikan atas serangan AS dan pengadilan mereka sedang mengejar kasus tersebut. Tapi mereka belum mengajukan keluhan di pengadilan internasional.Pada bulan Mei, kepala jaksa Teheran Ali Salehi mengatakan pengadilan Iran telah menangani kasus tersebut, dan telah memanggil 73 orang untuk diadili dan didakwa, termasuk mantan presiden AS Donald Trump, mantan menteri luar negeri AS Mike Pompeo, dan Kepala Komando Pusat AS. Kenneth McKenzie.Dia menambahkan bahwa Iran telah mengirimkan permintaan terpisah untuk kerja sama yudisial ke sembilan negara yang mungkin berperan atau terlibat dalam pembunuhan tersebut.Pejabat Iran dan Irak sejauh ini telah mengadakan beberapa putaran pembicaraan mengenai kasus tersebut.Juga di bulan Mei, kepala kantor kejaksaan Irak memerintahkan penyelidikan atas peran mantan Perdana Menteri Mustafa al-Kadhimi dalam pembunuhan itu.Kembali pada tahun 2020, Agnes Callamard, pelapor khusus PBB untuk eksekusi di luar hukum, ringkasan atau sewenang-wenang, mengatakan pembunuhan Soleimani adalah "melanggar hukum dan sewenang-wenang," mencatat bahwa AS belum memberikan bukti apa pun untuk mendukung klaimnya bahwa serangan itu dibenarkan oleh perlu menghentikan serangan yang akan segera terjadi.