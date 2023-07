FT: Barat Tidak Siap untuk Konflik dengan China

IslamTimes - Kekurangan amunisi yang diakibatkan oleh konflik Ukraina telah mendorong beberapa think-tank AS untuk memeriksa stok di Barat dan merasa kekurangannya, Financial Times melaporkan pada hari Rabu (19/7). Industri militer sekutu NATO juga tidak dapat membantu.

Permainan perang Center for Strategic and International Studies [CSIS] tentang konflik dengan China atas Taiwan menunjukkan bahwa AS hanya memiliki sekitar 450 rudal anti-kapal jarak jauh, cukup untuk sekitar satu minggu.Wadah pemikir lain, Pusat Keamanan Amerika Baru [CNAS], mengatakan persediaan rudal yang ada “terlalu kecil untuk menumpulkan invasi awal, apalagi menang dalam konflik berkepanjangan melawan China.” Untuk mencegah dan mengalahkan Beijing, Pentagon “membutuhkan persediaan besar rudal pertahanan, senjata serang maritim, dan pertahanan udara dan rudal berlapis,” simpul CNAS.Menurut FT, Departemen Perang AS telah meminta $1,1 miliar pada tahun fiskal 2024 untuk membeli 118 rudal anti-kapal jarak jauh [LRASM], dibandingkan dengan setengah dari jumlah itu untuk 83 rudal tahun sebelumnya. Pentagon juga menginginkan $30 miliar untuk amunisi, meningkat 23% dari level tahun 2023, dan $315 miliar untuk senjata baru.CNAS telah mencatat bahwa Pentagon cenderung memprioritaskan barang-barang besar seperti kapal, pesawat, dan tank, “meninggalkan rudal dan amunisi dengan dana yang tidak memadai.”FT mengungkapkan bahwa kekuatan Barat telah menghabiskan gabungan $170 miliar untuk bantuan militer dan keuangan ke Ukraina sejak Februari 2022. Namun, Kiev masih mengeluh tentang kekurangan amunisi.Kompleks industri militer AS telah menghabiskan beberapa dekade memprioritaskan efisiensi dan mengadopsi rantai pasokan tepat waktu yang digunakan oleh industri lain, menurut FT, membuatnya tidak dapat meningkatkan produksi di masa perang. Kekurangan suku cadang dan tenaga kerja saat ini juga menjadi masalah.“Industri pertahanan sangat terkonsolidasi sehingga tidak dapat berkembang dengan cepat untuk mendukung permintaan yang lebih besar,” kata Stacie Pettyjohn dari CNAS. "Jadi kita lambat dan tertinggal dan tidak memiliki cukup apa pun." Hanya lima perusahaan yang bertanggung jawab atas kontrak besar Pentagon, dan beberapa suku cadang dibuat hanya oleh satu atau dua pemasok, tanpa ada cara untuk menutupi kekurangan di tempat lain.Sekutu NATO tidak dapat turun tangan dan mengambil kelonggaran, karena dorongan AS untuk mempromosikan senjata buatan Amerika telah membuat industri pertahanan Eropa terhambat dan retak, kata beberapa pakar think-tank kepada FT.[IT/r]