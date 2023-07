Korea Utara Mengancam AS dengan Serangan Nuklir di Tengah Meningkatnya Ketegangan

IslamTimes - Korea Utara telah memperingatkan bahwa pengerahan senjata nuklir strategis oleh Amerika Serikat di Semenanjung Korea "secara efektif memenuhi" syarat bagi Pyongyang untuk menggunakan penangkal nuklir.

Menteri Pertahanan Korea Utara Kang Sun Nam mengatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Kamis bahwa kunjungan pelabuhan kapal selam bersenjata nuklir AS ke Korea Selatan "mungkin berada di bawah persyaratan" bagi Pyongyang untuk menggunakan nuklir melawan musuh untuk menghentikan agresi mereka.“Saya mengingatkan militer AS tentang fakta bahwa visibilitas yang semakin meningkat dari penyebaran kapal selam nuklir strategis dan aset strategis lainnya dapat jatuh di bawah kondisi penggunaan senjata nuklir yang ditentukan dalam undang-undang DPRK tentang kebijakan kekuatan nuklir,” kata Kang dalam sebuah pernyataan yang dilakukan oleh Kantor Berita Pusat Korea.“Pasukan musuh menimbulkan ancaman nuklir paling tersembunyi dan langsung ke DPRK dengan membawa kapal selam nuklir strategis kelas Ohio ke pangkalan operasi Pelabuhan Busan, yang berarti senjata nuklir strategis telah dikerahkan di semenanjung Korea untuk pertama kalinya setelah 40 tahun ganjil,” kata Kang, mengacu pada Korea Utara dengan nama resminya.Pernyataan itu ditujukan pada kapal selam rudal balistik nuklir (SSBN) kelas Ohio, yang tiba di pelabuhan Korea Selatan awal pekan ini."Pihak militer AS harus menyadari bahwa aset nuklirnya telah memasuki perairan yang sangat berbahaya," bunyi pernyataan itu."Bagi AS dan 'ROK', setiap penggunaan otot militer mereka melawan DPRK akan menjadi pilihan paling menyedihkan di mana mereka tidak akan memiliki ruang untuk memikirkan keberadaan mereka lagi," kata Kang.Pernyataan itu juga menuduh Amerika Serikat dan Korea Selatan meningkatkan ketegangan di kawasan itu.Pada hari Rabu (19/7), Korea Utara meluncurkan dua rudal balistik ke Laut Timur di lepas pantai Jepang.Peluncuran itu dilakukan setelah Amerika Serikat mengerahkan kapal selam bersenjata nuklir di pelabuhan Korea Selatan di kota selatan Busan, yang pertama dalam beberapa dekade.Korea Utara mengecam keras kesepakatan baru-baru ini antara Amerika Serikat dan Korea Selatan, yang membuka jalan bagi penyebaran aset nuklir Amerika ke Semenanjung Korea.Pada hari Rabu, Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol menaiki kapal selam berkemampuan nuklir Amerika yang sedang berkunjung, bersama istrinya di Pangkalan Angkatan Laut Busan di selatan negara itu.“Ini berarti Korea Utara bahkan tidak dapat memimpikan provokasi nuklir, dan ini berfungsi sebagai peringatan yang jelas bagi Korea Utara bahwa provokasi semacam itu akan mengakhiri rezim,” kata Yoon, berbicara sebelum tur kapal selam.Amerika Serikat dan Korea Selatan juga terus mengadakan latihan perang bersama di kawasan tersebut.Di Pyongyang, otoritas Korea Utara telah berjanji untuk menanggapi secara proporsional kesepakatan baru-baru ini antara Washington dan Seoul.Pekan lalu, pemimpin Korea Utara Kim Jong-un mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa kunjungan kapal selam itu akan semakin membawa kawasan itu “ke ambang perang nuklir yang belum pernah terjadi sebelumnya.”Adik pemimpin Korea Utara Kim Yo-jong juga baru-baru ini memperingatkan bahwa Pyongyang akan berusaha menuju “kesempurnaan lebih lanjut” dari pencegahan nuklirnya.Pengerahan SSBN ke Semenanjung Korea “dapat memicu krisis konflik nuklir terburuk dalam praktiknya,” seorang juru bicara kementerian pertahanan Korea Utara memperingatkan awal bulan ini, mencela rencana kunjungan kapal selam rudal nuklir AS.Korea Utara juga menguji rudal balistik antarbenua terbaru Hwasong-18 baru-baru ini. Pyongyang mengatakan itu adalah peringatan bagi AS dan musuh lainnya.[IT/r]