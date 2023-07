Washington: Ukraina Sudah Menggunakan Munisi Tandan 

IslamTimes - Munisi tandan yang dipasok AS telah dikerahkan di medan perang oleh Ukraina, juru bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih John Kirby mengkonfirmasi pada hari Kamis (20/7). Penilaian awal dari Ukraina menunjukkan bahwa amunisi tersebut digunakan oleh Ukraina melawan pasukan Rusia “cukup efektif,” kata pejabat itu.

Pasukan Kiev telah menggunakan peluru kontroversial "cukup efektif" melawan Rusia, kata seorang pejabat tinggi Gedung Putih.Pengiriman munisi tandan yang kontroversial diumumkan oleh Washington awal bulan ini. Apa yang disebut amunisi konvensional yang ditingkatkan tujuan ganda (DPICM) datang dalam bentuk putaran standar NATO 155mm.Presiden Joe Biden menggambarkan keputusan untuk mengirimkan munisi tandan ke Ukraina sebagai tindakan sementara, bersikeras bahwa AS dan sekutunya kekurangan amunisi reguler kaliber NATO.Washington mengakui sadar bahwa amunisi menimbulkan risiko yang meningkat bagi warga sipil, tetapi mengklaim bahwa Kiev telah berjanji untuk menggunakannya secara bertanggung jawab dan menghindari daerah padat penduduk.Namun, militer Ukraina memiliki sejarah panjang dalam penggunaan amunisi kontroversial tanpa pandang bulu, mulai dari peluru artileri berisi flechette hingga roket cluster yang dikemas dengan ranjau 'kelopak' anti-personil PFM.Munisi tandan dilarang di lebih dari 100 negara, namun baik Ukraina, AS, maupun Rusia tidak menandatangani Konvensi Munisi Tandan (CCM) 2008. Moskow mengutuk keputusan untuk memasok peluru tandan ke Kiev, berjanji untuk membalas dengan cara yang sama dan dengan bebas menggunakan persediaan amunisi semacam itu. Langkah Washington telah dikritik tajam bahkan oleh sekutu terdekatnya, termasuk Inggris, sementara PBB menyuarakan keprihatinan atas implikasi penggunaan amunisi tersebut bagi warga sipil.Bahaya utama yang ditimbulkan oleh amunisi jenis ini berasal dari desainnya sendiri – selongsongnya berisi banyak bom, terbuka di udara saat ditembakkan dan melepaskan submunisi ini di area yang luas. Selain kerusakan langsung dan tanpa pandang bulu, bom-bom ini rentan dibuang, mengotori area, dan tetap hidup selama bertahun-tahun. Untuk benar-benar mengirimkan peluru ke Ukraina, AS harus menghindari batasannya sendiri, melarang negara tersebut mengekspor persenjataan dengan tingkat tak berguna lebih dari 1%. Peluru artileri yang dipasok ke Kiev dikatakan memiliki tingkat kegagalan minimal 2,35%.[IT/r]