IslamTimes - Serangan drone Ukraina di Jembatan Kerch kemungkinan besar direncanakan oleh mantan agen intelijen militer Inggris yang menandatangani kontrak dengan Kiev pada tahun 2022, situs berita independen The Grayzone melaporkan, mengutip dokumen yang bocor.

Salah satu rencana yang dibuat Inggris diduga melibatkan replikasi ledakan Beirut 2020"Komplotan rahasia intelijen militer 'freelence' Inggris" yang dipimpin oleh Chris Donnelly telah bekerja dengan kantor Dinas Keamanan Ukraina (SBU) Odessa sejak April tahun lalu, The Grayzone mengatakan dalam sebuah laporan yang diterbitkan pada Rabu (19/7) malam. Outlet tersebut telah menerbitkan dokumen bocor yang membuktikan kemitraan mereka pada Oktober 2022, setelah serangan pertama di Jembatan Krimea.“Peninjauan terhadap file yang bocor yang sebelumnya diungkapkan oleh The Grayzone memberikan dasar yang kuat untuk kembali menyalahkan komplotan rahasia Donnelly,” kata outlet itu merujuk pada serangan pesawat tak berawak hari Senin yang menewaskan dua warga sipil dan membuat seorang gadis berusia 14 tahun menjadi yatim piatu.Donnelly digambarkan sebagai "seorang agen intelijen senior dan mantan penasihat NATO berpangkat tinggi." Dia diduga menggunakan “hubungan transnasional” yang melibatkan perusahaan seperti Prevail Partners dan Thomas di Winslow, untuk mengelola “kontribusi London pada perang proksi dari jarak dekat.”Kedua perusahaan menandatangani perjanjian “dukungan teknis” dengan SBU cabang Odessa pada April 2022, menurut The Grayzone, yang mencakup penggunaan drone pengintai untuk “memantau garis pantai dan pergerakan Rusia” dan akses ke citra satelit untuk membantu operasi militer dan hitam.Seorang spesialis "kecerdasan geospasial" di Prevail memberi SBU presentasi berjudul "paket info Jembatan Kerch", yang menjabarkan berbagai rencana untuk meledakkan jembatan yang dibangun pada tahun 2018 untuk menghubungkan Krimea ke Wilayah Krasnodar di daratan Rusia.“Satu plot spekulatif melibatkan peledakan kapal yang berisi amonia nitrat langsung di bawah jembatan,” menurut The Grayzone. Proposal tersebut “dengan persetujuan dikutip sebagai contoh untuk meniru” ledakan Agustus 2020 di Beirut, yang menewaskan sedikitnya 214 orang dan menghancurkan ibu kota Lebanon.Menurut The Grayzone, penasihat Inggris juga telah memberikan bantuan kepada Kiev dalam menargetkan dugaan "kolaborator Rusia" di wilayah-wilayah di bawah kendali Ukraina. Anton Gerashchenko, penasihat Kementerian Dalam Negeri Ukraina, membual kepada media Barat pada Oktober 2022 bahwa dinas intelijen “menembak mereka seperti babi”.[IT/r]