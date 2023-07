Diplomat: AS Mengungkapkan Sifat Intimidasi dengan Mencegah Iran Menjadi Tuan Rumah Acara Pelayaran

IslamTimes - Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran mengecam keras Amerika Serikat atas penolakan tawaran Tehran untuk menjadi tuan rumah acara maritim pada bulan Oktober, menyatakan bahwa langkah tersebut menunjukkan bahwa Washington tidak mengenal batas dalam menyalahgunakan badan teknis dan khusus PBB secara politis.

"Amerika Serikat sekali lagi mengungkap sifat intimidasi dan arogannya dengan menghalangi acara pengiriman di Iran," kata Nasser Kan'ani dalam sebuah pernyataan pada hari Jumat (21/7).Iran telah mengusulkan untuk mengadakan acara pengapalan di Tehran pada akhir Oktober 2023 bersamaan dengan hari maritim tahunan yang diselenggarakan oleh IMO, yang disetujui oleh Dewan Eksekutif IMO pada tahun 2015.Namun, tawaran Tehran untuk menjadi tuan rumah acara tersebut ditolak setelah AS mempelopori proposal untuk mencabut tawaran tersebut dan Dewan badan pelayaran PBB memilih untuk mendukungnya.“Ini sementara acara yang disebutkan di atas telah diratifikasi oleh Dewan (eksekutif) Organisasi Maritim Internasional di London pada tahun 2015, dan juga telah disahkan oleh majelis umum organisasi yang berafiliasi dengan PBB,” tambahnya.Diplomat top Iran menyoroti bahwa langkah AS, yang didukung oleh Inggris, membuktikan bahwa Washington melihat tidak ada batasan untuk eksploitasi politik lembaga teknis dan ahli PBB, bahkan jika itu mengakibatkan merusak kredibilitas internasional dari organisasi semacam itu.Kan'ani juga mengecam AS karena mengabaikan suara mayoritas negara anggota IMO.Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran menekankan bahwa langkah AS terbaru bertentangan dengan prinsip-prinsip internasional, dan sangat ditentang oleh banyak anggota Dewan IMO, yang menentang proposal Washington atau abstain dari pemungutan suara dan menggarisbawahi bahwa mengingkari keputusan organisasi sebelumnya akan mendiskreditkannya.Kan'ani kemudian menyerang pemerintah AS karena menggunakan pemalsuan, tuduhan dan kebohongan untuk menutupi tindakannya yang ilegal dan tidak dapat dibenarkan.“Sebagai anggota IMO, Republik Islam Iran selalu menekankan aktivisme aktif dan bertanggung jawab di ranah maritim internasional dan bertindak sesuai dengan komitmen internasional,” pungkasnya.AS, dalam kertas kerja yang dilihat Reuters dan diserahkan ke Dewan IMO yang bertemu minggu ini, mengusulkan pembatalan keputusan tersebut.Dituduh di koran, yang disponsori bersama oleh Inggris, bahwa “Iran telah menyita, atau berusaha merebut, kapal komersial tanpa dalih, peringatan atau pembenaran sebelumnya.”Lebih lanjut diklaim bahwa Iran telah menembaki "Richmond Voyager" menggunakan tembakan langsung, "mengancam nyawa pelaut di dalamnya."Organisasi Pelabuhan dan Maritim Iran (PMO) mengatakan dalam pernyataan 6 Juli bahwa Richmond Voyager telah mengabaikan hukum dasar maritim internasional dengan melarikan diri dari tempat tabrakan dengan kapal Iran setelah insiden yang terjadi di perairan internasional di Iran selatan sehari sebelumnya.Pernyataan itu mengatakan lima orang terluka parah dalam tabrakan antara kapal tanker berbendera Bahama dan kapal Iran yang membawa tujuh awak saat insiden itu terjadi. Ia menambahkan bahwa insiden tersebut telah menyebabkan banjir di atas kapal Iran.PMO mengatakan pasukan Angkatan Laut Iran kemudian berusaha untuk merebut kapal berdasarkan perintah pengadilan dan atas permintaan pemilik kapal yang rusak.“Kapal dialihkan dan memasuki perairan teritorial Oman tanpa mengindahkan peringatan dan peringatan yang dikeluarkan oleh Angkatan Laut Iran,” katanya, seraya menambahkan bahwa Iran telah memberi tahu pihak berwenang Oman tentang kasus tersebut dan akan melanjutkan upaya untuk menyita kapal tersebut karena pelanggarannya terhadap hukum maritim internasional.Pada bulan April, AS menyita sebuah kapal tanker minyak bernama Suez Rajan, yang memuat setidaknya 800.000 barel minyak Iran, di laut dan pemiliknya yang berkebangsaan Yunani didakwa dengan penghindaran sanksi. Kapal tanker itu berlabuh di luar pelabuhan AS di Houston, menurut data pelacakan kapal pada Kamis.Komandan Korps Pengawal Revolusi Islam (IRGC) Angkatan Laut Laksamana Muda Alireza Tangsiri memperingatkan pada hari Kamis bahwa Teheran akan membalas terhadap perusahaan minyak mana pun yang terlibat dalam pembongkaran kargo minyak Iran yang disita.[IT/r]