Korea Utara Menembakkan Beberapa Rudal Jelajah Di Tengah Meningkatnya Ketegangan dengan Korea Selatan dan AS

Korea Utara telah menembakkan beberapa rudal jelajah ke Laut Kuning antara China dan Semenanjung Korea di tengah meningkatnya ketegangan dengan Korea Selatan dan Amerika Serikat.

Sejumlah rudal jelajah diluncurkan sejak sekitar pukul 04:00 waktu setempat pada hari Sabtu [19:00 GMT pada hari Jumat], kata Kepala Staf Gabungan Korea Selatan, menurut kantor berita resmi Korea Selatan Yonhap."Otoritas intelijen Korea Selatan dan AS sedang menganalisis peluncuran sambil memantau tanda-tanda aktivitas tambahan," tambah JCS.Peluncuran itu terjadi karena hubungan antara kedua Korea serta antara Korea Utara dan AS berada di salah satu titik terendah yang pernah ada.Tidak lebih awal dari hari Rabu, Korea Utara meluncurkan dua rudal balistik ke Laut Timur, juga dikenal sebagai Laut Jepang.Peluncuran itu adalah yang terbaru dalam serangkaian uji senjata oleh Pyongyang sebagai tanggapan atas provokasi yang terus-menerus dilakukan oleh latihan perang bersama AS-Korea Selatan di wilayah tersebut serta kesepakatan oleh kedua sekutu untuk menyebarkan aset nuklir ke Selatan.Sebelumnya, AS telah mengerahkan kapal selam bersenjata nuklir di pelabuhan Korea Selatan, yang pertama dalam beberapa dekade.Menjelang kedatangan kapal selam itu, juru bicara kementerian pertahanan Korea Utara telah memperingatkan bahwa pengerahan aset nuklir ke Semenanjung Korea dapat memicu krisis konflik nuklir terburuk dalam praktiknya.Pada hari Kamis, menteri pertahanan Korea Utara Kang Sun Nam mengatakan penyebaran kapal selam kelas Ohio mungkin telah jatuh "di bawah ketentuan penggunaan senjata nuklir yang ditentukan dalam undang-undang DPRK tentang kebijakan kekuatan nuklir," menggunakan akronim untuk nama resmi Korea Utara dari Republik Rakyat Demokratik Korea.Dan pada hari Jumat (21/7), kementerian pertahanan Korea Selatan mengatakan setiap penggunaan senjata nuklir oleh Korea Utara akan mendorong "tanggapan segera dan tegas" yang mengakibatkan "berakhirnya" kekuasaan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un.[IT/r]