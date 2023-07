Kongres AS Membunuh RUU untuk Mengakhiri Kekuatan Presiden untuk Perang di Asia Barat

IslamTimes - Seorang anggota parlemen AS telah mengecam pemungutan suara kongres yang menolak rancangan undang-undang yang akan mengakhiri apa yang dia gambarkan sebagai kekuatan darurat presiden "tirani" yang akan memungkinkan presiden Amerika untuk mengobarkan perang di negara-negara di Asia Barat.

Dipimpin oleh Perwakilan Paul Gosar dari Arizona, segelintir anggota Kongres dari Partai Republik melancarkan protes terhadap 41 nominal deklarasi "darurat nasional", banyak di antaranya berusia puluhan tahun, situs web berita Grayzone yang berbasis di AS melaporkan pada hari Kamis (20/7).Gosar menggambarkan 148 kekuatan darurat nasional yang tersedia bagi presiden sebagai tirani. Dia mencatat ada 41 keadaan darurat nasional yang aktif di buku, dengan satu sejak tahun 1979.“Tidak ada presiden, terlepas dari partainya, yang boleh diberikan cek kosong dan kekuasaan khusus tanpa akhir yang dapat digunakan untuk menghindari proses demokrasi yang normal, melebihi otoritas konstitusional mereka, dan melanggar keseimbangan kekuasaan,” tulis Gosar.Tanggal 18 Juli ini, DPR menolak lima resolusi untuk menghentikan kekuatan darurat nasional sejak tahun 2003. Negara-negara yang terkena dampak lima resolusi termasuk Kongo, Yaman, Libya, Suriah dan Irak.Setiap pemungutan suara melihat koalisi pro-perang Demokrat dan Republik bergabung bersama dalam jumlah yang sangat besar untuk melindungi otoritas darurat cabang eksekutif.Di antara deklarasi darurat yang masih berlaku adalah yang mengizinkan perang di Libya atas dasar bahwa Muammar Ghaddafi merupakan ancaman mendesak bagi AS; yang memungkinkan perang ekonomi di Suriah dengan alasan yang menipu bahwa Damaskus mensponsori terorisme internasional; dan yang lainnya memungkinkan presiden untuk mendukung serangan militer Arab Saudi di Yaman, yang mengakibatkan bencana kemanusiaan terburuk di dunia.Deklarasi darurat lainnya memberikan wewenang kepada pemerintah AS untuk menguji senjata biologis pada warga negara Amerika.“Menyedihkan bahwa kami di sini untuk lima [resolusi darurat] ini,” kata Rep. Gosar di lantai DPR, memperingatkan “akan ada 36 lagi yang akan datang.”Gosar melanjutkan, “Darurat nasional seharusnya jarang dan singkat. Pengesahan Undang-Undang Darurat Nasional dalam kongres 1976 tidak bermaksud agar eksekutif menggunakan deklarasi selama beberapa dekade untuk menerapkan sanksi. Itu adalah sesuatu yang dapat dilakukan Kongres secara terpisah dari deklarasi darurat nasional.”Menurut undang-undang, deklarasi darurat nasional seharusnya ditinjau oleh Kongres setiap enam bulan, namun tidak satu pun dari kelimanya yang dipersoalkan pernah diperiksa. Boebert mencatat di lapangan bahwa dalam 16 tahun sejak darurat nasional terkait Kongo diumumkan, seharusnya sudah ditinjau 31 kali.Rep. Eli Crane, seorang veteran perang Irak, mensponsori resolusi untuk mengakhiri keadaan darurat nasional di Irak, yang diumumkan hanya beberapa bulan setelah invasi AS tahun 2003. Pada saat itu, AS terlibat dalam pencarian nyata untuk menggali senjata pemusnah massal mitologis.Deklarasi tersebut telah banyak dikritik sebagai sarana untuk melakukan kontrol neokolonial atas industri minyak Irak, dan menawarkan "jaminan kekebalan dari penuntutan atas kejahatan kerah putih dan perusahaan yang melibatkan minyak Irak." Kekuatan darurat nasional diperpanjang oleh pemerintahan Biden Mei ini.Gosar dan Rep. Matt Gaetz ikut mensponsori resolusi yang berusaha mengakhiri kekuatan darurat di Suriah. Deklarasi ini disahkan oleh perintah eksekutif tahun 2004 yang memperkenalkan sanksi dengan alasan bahwa Damaskus "mendukung terorisme" dan "mengejar program senjata pemusnah massal dan rudal, dan merongrong upaya AS dan internasional sehubungan dengan stabilisasi dan rekonstruksi Irak."Pemerintahan Biden memperpanjang tindakan sanksi Mei ini. Kali ini, pemerintah membenarkan serangan ekonominya berdasarkan dugaan “senjata kimia dan organisasi teroris pendukung” Suriah, yang “menimbulkan ancaman yang tidak biasa dan luar biasa terhadap keamanan nasional, kebijakan luar negeri, dan ekonomi Amerika Serikat.”Di lantai DPR, Gaetz mencirikan lima deklarasi darurat nasional yang dibahas dalam resolusi sebagai “dana gelap yang tidak aktif yang menghabiskan uang dalam jumlah tak terhitung tanpa transparansi mengenai berapa banyak yang masuk ke dalam 'darurat Suriah.'”Resolusi Gosar berfokus pada deklarasi darurat nasional di sekitar Yaman dan Libya. “Tanpa hati, perpanjangan darurat nasional yang terkait dengan Yaman memblokir sumbangan makanan, pakaian, dan obat-obatan yang dimaksudkan untuk meringankan penderitaan manusia oleh rakyat Yaman,” katanya dalam siaran pers baru-baru ini, mencatat bahwa sekitar 130 anak Yaman meninggal setiap hari karena kelaparan.“Tidak dapat dipahami bahwa 'darurat' yang dinyatakan digunakan oleh negara kita untuk merugikan orang-orang di negara lain, termasuk memaksa kelaparan dan penyakit.”Dalam siaran pers terpisah tentang resolusi kekuatan darurat Libya, Gosar mencatat: “Hampir lucu, perpanjangan darurat nasional terkait dengan Libya terus mengutip Muammar Qaddafi sebagai alasan deklarasi, meskipun Qaddafi telah meninggal selama hampir 12 tahun. Anda tidak bisa mengada-ada.”“Tidak pernah sejak 2011 Libya menjadi ancaman militer atau ekonomi bagi Amerika Serikat,” tambah anggota kongres itu. “Rakyat Libya berhak untuk hidup dengan cara yang mereka pilih tanpa prospek pemboman AS, serangan atau revolusi warna yang disodorkan kepada mereka oleh agen-agen Amerika yang korup dan salah arah – tidak ada yang bertindak dengan persetujuan Kongres.”Presiden AS Joe Biden telah memperpanjang satu tahun lagi darurat nasional yang diumumkan sehubungan dengan Suriah pada Mei ketika Washington marah atas kembalinya Damaskus ke Liga Arab setelah lebih dari satu dekade.Di bawah keputusan Biden, darurat nasional AS di Suriah akan tetap berlaku hingga Mei 2024.Pada Mei 2004, Presiden George W. Bush saat itu menandatangani Executive Order 13338, yang mengklasifikasikan perilaku pemerintah Suriah sebagai keadaan darurat nasional. Presiden berturut-turut memperpanjang klasifikasi setiap tahun, mengutip alasan palsu.[IT/r]