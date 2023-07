Washington Post: AS 'Berpegang Teguh' pada Rudal Jarak Jauh untuk Kiev 

IslamTimes - Terlepas dari permintaan terus-menerus selama berbulan-bulan dari Kiev dan tekanan dari anggota parlemen AS, pemerintahan Presiden AS Joe Biden "berpegang teguh ... pada penolakannya" untuk memasok Ukraina dengan Sistem Rudal Taktis Angkatan Darat (ATACMS), Washington Post melaporkan pada hari Sabtu (22/7), mengutip pejabat pertahanan dan administrasi yang tidak disebutkan namanya.

“Tidak ada diskusi substantif” tentang masalah ini selama berbulan-bulan, lapor outlet beritaBeberapa pejabat yang "akrab dengan masalah ini" telah menepis persepsi yang berkembang tentang "tarikan gravitasi yang lambat" menuju persetujuan amunisi jarak jauh, dengan mengatakan bahwa tidak ada perubahan dalam kebijakan AS atau bahkan diskusi substantif apa pun tentangnya selama berbulan-bulan, tulis surat kabar itu.Pejabat Ukraina telah merencanakan serangan balasan besar-besaran selama berbulan-bulan, memperkirakan bahwa itu akan berakhir dengan merebut kembali semua wilayah yang hilang dari Rusia, termasuk Krimea. Operasi tersebut akhirnya dimulai pada awal Juni, tetapi sejauh ini gagal mencapai keberhasilan yang signifikan, meskipun pihak Ukraina mengalami kerugian besar dalam hal tenaga kerja dan perangkat keras.Presiden Ukraina Vladimir Zelensky menyatakan awal bulan ini bahwa Kiev berharap untuk melancarkan serangan balasannya lebih cepat, tetapi terhambat oleh kurangnya senjata yang dipasok Barat. Dia juga mengeluh bahwa keunggulan Rusia dalam senjata jarak jauh sangat memperumit serangan balasan.“Pada titik ini, sangat jelas dan dapat dimengerti. Kami membutuhkan dan sedang menunggu keputusan tentang ATACMS,” kata Kepala Staf Kepresidenan Zelensky, Andrey Ermak, di Forum Keamanan Aspen, Kamis.Rudal ATACMS dapat menyerang target sejauh 300 kilometer (190 mil). Pejabat di pemerintahan Biden telah berulang kali mengatakan bahwa AS tidak akan mengirim rudal jarak jauh ke Ukraina karena preseden tersebut dapat memicu konflik yang lebih luas jika rudal tersebut digunakan untuk menyerang sasaran di Rusia. Namun, Inggris sejak itu telah memasok Kiev dengan rudal jarak jauh Storm Shadow miliknya sendiri dalam jumlah yang tidak ditentukan, sebuah keputusan yang tampaknya dijalankan oleh Washington terlebih dahulu.Stok ATACMS Pentagon juga sangat terbatas, menurut surat kabar itu. Lockheed Martin dilaporkan hanya membuat sekitar 4.000 ATACMS sejak produksi dimulai pada 1980-an, dengan setidaknya 900 dijual ke sekutu dan banyak lagi yang digunakan oleh Angkatan Darat AS dalam Perang Teluk 1991 dan invasi Irak 2003.[IT/r]