'Sangat Memalukan': RUU Anti-Suaka Inggris Memicu Protes Besar-besaran

IslamTimes - Dalam langkah kontroversial yang mengabaikan hak asasi manusia, House of Lords Inggris telah menyetujui RUU anti-suaka, yang memicu kemarahan dan protes besar-besaran dari kelompok hak sipil.

RUU tersebut, yang menurut para ahli sangat tidak konsisten dengan kewajiban negara berdasarkan hukum internasional, mencegah migran untuk mengklaim perlindungan pengungsi atau hak asasi manusia lainnya, terlepas dari situasi mereka.Setelah memenangkan suara di House of Lords, RUU Migrasi Ilegal (IMB) ditetapkan menjadi undang-undang di Inggris Raya, memungkinkan Kementerian Dalam Negeri untuk menahan dan mengeluarkan siapa pun yang memasuki negara tersebut untuk mencari suaka. Mereka juga dapat diangkut ke Rwanda atau negara ketiga berdasarkan rencana tersebut.Rencana Rwanda yang kontroversial dinyatakan melanggar hukum oleh Pengadilan Banding bulan lalu, meskipun Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak meminta izin untuk mengajukan banding atas keputusan tersebut di Mahkamah Agung.Inggris mencapai kesepakatan awal 140 juta pound dengan negara Afrika Timur itu tahun lalu, tetapi rencana itu macet di pengadilan.Kebijakan untuk mengeluarkan siapa pun yang datang ke Inggris dengan kapal berlaku untuk korban perdagangan manusia dan perbudakan, anak-anak yang didampingi, dan anak-anak tanpa pendamping segera setelah mereka berusia 18 tahun.Mantan Perdana Menteri Inggris Theresa May mengatakan "RUU itu akan memungkinkan lebih banyak pengemudi budak untuk beroperasi dan menghasilkan uang dari kesengsaraan manusia."Menyusul persetujuan RUU tersebut, PBB mengeluarkan pernyataan kritis, mengecam undang-undang baru tersebut dan memperingatkan bahwa itu bertentangan dengan hukum internasional dan membahayakan nyawa para pengungsi.Dalam pernyataan bersama, kepala hak asasi manusia PBB Volker Turk dan kepala pengungsi PBB Filippo Grandi mengatakan RUU itu "akan memiliki konsekuensi besar bagi orang-orang yang membutuhkan perlindungan internasional."“Undang-undang baru ini secara signifikan mengikis kerangka hukum yang telah melindungi begitu banyak orang, membuat pengungsi menghadapi risiko besar yang melanggar hukum internasional,” kata Grandi, seperti dilansir UNHRC.Ini memberikan izin kepada otoritas Inggris untuk mengeluarkan pencari suaka, terlepas dari apakah mereka berisiko mengalami penganiayaan, mengalami pelanggaran hak asasi manusia, atau selamat dari perdagangan manusia.“Melakukan pemindahan dalam keadaan seperti ini bertentangan dengan larangan pengusiran kembali dan pengusiran kolektif, hak atas proses hukum, kehidupan keluarga dan pribadi, dan prinsip kepentingan terbaik anak-anak yang bersangkutan,” kata Turk, mendesak London untuk membatalkan langkah tersebut.“Saya mendesak Pemerintah Inggris untuk memperbaharui komitmen terhadap hak asasi manusia dengan membalikkan undang-undang ini dan memastikan bahwa hak semua migran, pengungsi, dan pencari suaka dihormati, dilindungi, dan dipenuhi, tanpa diskriminasi,” tegasnya, sebagaimana dikutip oleh OCHA.Dia lebih lanjut mengatakan bahwa pengesahan RUU tersebut menimbulkan "masalah hukum yang sangat serius" dan menetapkan "preseden yang mengkhawatirkan untuk membatalkan kewajiban terkait suaka" yang mungkin diikuti oleh negara lain.Vicky Tennant, perwakilan UNHCR untuk Inggris, mengatakan RUU itu “secara efektif menghilangkan hak untuk mengklaim suaka di Inggris bagi sebagian besar orang yang datang ke sini untuk mencari perlindungan.”“Itu telah menjungkirbalikkan tradisi kemanusiaan yang sudah berlangsung lama, tetapi yang lebih penting itu tidak sejalan dengan konvensi pengungsi, yang didasarkan pada hak untuk mengajukan klaim suaka dan meminta klaim itu diperiksa,” katanya seperti dikutip BBC.Pengungsi PBB dan pakar hak asasi manusia mengatakan RUU Imigrasi Ilegal diatur untuk memperburuk situasi pengungsi yang sudah rentan di seluruh Inggris.Mengutuk rencana kaum konservatif, menteri imigrasi bayangan Partai Buruh Stephen Kinnock mengatakan tanggapan pemerintah terhadap proposal terbaru dari rekan-rekan adalah "biasanya arogan dan bertelinga timah" dan "para menteri menolak untuk mendengarkan".“Mereka sekali lagi menutup mata dan telinga mereka terhadap kenyataan yang terjadi di sekitar mereka dan terus mengemudikan mobil langsung ke tembok bata,” katanya, seperti dikutip dari Sky News.Bridget Young, direktur NACCOM, dalam sebuah pernyataan mengatakan pengesahan RUU tersebut “menandai momen yang sangat memalukan dan merusak bagi perlindungan pengungsi dan hak asasi manusia di Inggris.”“Banyaknya kegagalan dan dampak merugikan dari RUU tersebut telah berulang kali dijelaskan secara jelas dan rinci kepada Pemerintah – termasuk oleh NACCOM dan anggota kami,” ujarnya.“Kami sangat terpukul karena mereka terus dengan sengaja mengabaikan semua bukti dan panduan, dan memilih kriminalisasi dan kekejaman daripada kasih sayang dan kompetensi. “Bersamaan dengan persetujuan RUU kontroversial oleh House of Lords, sebuah tongkang akomodasi tiba minggu lalu di Portland Port, Dorset, di mana ia akan menampung 500 pencari suaka, dua kali jumlah orang yang telah dirancang untuk ditampung.Protes menyambut Bibby Stockholm, yang digambarkan sebagai “penjara terapung”, saat memasuki pelabuhan. Pencari suaka pertama dijadwalkan tiba di tongkang dalam waktu dua minggu, menurut Downing Street.Kapal bertingkat tiga seukuran lapangan sepak bola, Bibby Stockholm telah menghabiskan 30 tahun terakhir sebagai tongkang akomodasi bagi para tunawisma dan tim konstruksi yang bekerja di lepas pantai Skotlandia.“Kemarin saya menulis kepada menteri dalam negeri dan menteri transportasi untuk mengatakan saya tidak yakin keselamatan tongkang ini telah dinilai dengan benar untuk menampung dua kali jumlah orang di dalamnya yang dirancang untuk itu,” kata anggota parlemen lokal Chris Loder, yang berada di sisi dermaga sebagai Bibby Stockholm."Ada banyak pertanyaan yang belum terjawab, dan cukup banyak kekhawatiran... orang tidak mengerti mengapa ada 500 pemuda lajang yang ingin berada di tongkang itu," katanya seperti dikutip dari BBC.Sementara itu, pemerintah tidak membatasi kebijakan akomodasi suaka yang tidak populer pada tongkang dan telah memperkenalkan empat lokasi lain, termasuk pangkalan militer, untuk menampung para pengungsi.Kembali pada bulan Maret, pemerintah mengkonfirmasi tiga pangkalan militer di Essex, Lincolnshire, dan East Sussex untuk digunakan sebagai tempat tinggal para pencari suaka.Rencana akomodasi yang tidak manusiawi, yang merupakan upaya untuk mengurangi biaya hotel dan membahayakan nyawa, telah menuai kecaman keras dari berbagai kelompok dan organisasi di seluruh dunia.Sekretaris rumah bayangan Yvette Cooper telah menggambarkan penggunaan tongkang sebagai "tanda kegagalan total Konservatif untuk membersihkan simpanan suaka ... atau menguasai sistem apa pun".Menyampaikan pidato di Westminster pada hari Senin, Cooper menyebut undang-undang IMB yang baru sebagai "penipuan yang hanya akan memperburuk kekacauan suaka Tories."Tories dikritik habis-habisan karena kebijakan mereka yang gagal, yang telah merusak jalinan reputasi Inggris baik secara ekonomi maupun politik di seluruh dunia.Jajak pendapat baru-baru ini oleh YouGov menunjukkan ketidakpuasan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Perdana Menteri Sunak, mengungkapkan peringkat kesukaannya yang turun dengan cepat, mencapai level terendah hingga saat ini: -40, turun dari -34 pada akhir Juni.Menurut pelacak kesukaan YouGov, sekitar 65 persen warga Inggris memiliki pandangan yang tidak baik terhadap perdana menteri, sebagian karena kebijakan konservatif yang memburuk.Lebih dari 45.700 orang terdeteksi tiba dengan perahu kecil pada tahun 2022, 60 persen lebih tinggi dibandingkan tahun 2021, menurut angka resmi pemerintah. Terlepas dari protes dan kekhawatiran atas rencana anti-pengungsi, pemerintah mengutip undang-undang barunya sebagai penghalang jalan untuk jalur ilegal dari Selat Inggris.[IT/r]