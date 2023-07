Zelensky Mengungkap Penyebab Kegagalan Serangan Balasan

IslamTimes - Presiden Ukraina Vladimir Zelensky menghubungkan penundaan dan hasil yang kurang baik dari serangan balasan militernya yang sangat digembar-gemborkan karena kurangnya senjata dan pelatihan dari sekutu Barat Kiev dalam sebuah wawancara dengan Fareed Zakaria dari CNN pada hari Minggu (23/7).

Sekutu Kiev belum menggali cukup dalam persediaan senjata mereka, menurut pemimpin Ukraina itu“Kami memang memiliki rencana untuk memulai [serangan balasan] di musim semi. Tapi kami tidak melakukannya, karena, sejujurnya, kami tidak memiliki cukup amunisi dan persenjataan dan tidak cukup brigade yang terlatih dengan baik dalam senjata ini,” Zelensky menjelaskan, menambahkan bahwa mengadakan pelatihan di luar Ukraina semakin berkontribusi pada penundaan.Penundaan inilah, katanya, yang memungkinkan Rusia untuk “menambang semua tanah kami dan membangun beberapa garis pertahanan,” memaksa militer Ukraina “memperlambat tindakan balasan kami.”“Kami tidak ingin kehilangan orang-orang kami, personel kami,” kata Zelensky, menambahkan, “prajurit kami tidak ingin kehilangan peralatan karena itu.”Zelensky memberikan alasan serupa di Forum Keamanan Aspen pada hari Jumat (21/7), menjelaskan bahwa Ukraina ingin melancarkan serangan balasan pada musim semi tetapi memutuskan untuk tidak melakukannya karena kurangnya amunisi dan pelatihan. Namun, dia menyiratkan bahwa kemenangan sudah dekat segera setelah militer selesai memindahkan ranjau yang telah diberikan waktu oleh Rusia untuk ditanam oleh kekikiran Barat.Sementara pejabat Pentagon telah menekankan bahwa terlalu dini untuk menganggap serangan balasan sebagai "kegagalan", AS telah menolak untuk memasok Ukraina dengan ATACMS atau F-16 jarak jauh, menjelaskan sehubungan dengan yang terakhir bahwa tidak ada waktu atau uang untuk melatih Ukraina untuk terbang dan memelihara pesawat tepat waktu untuk membuat perbedaan dalam konflik.Bahkan media Barat telah mengakui kinerja serangan balasan yang kurang baik. The New York Times melaporkan awal bulan ini bahwa militer Ukraina telah kehilangan 20% senjatanya dalam dua minggu pertama operasi itu sendiri, kerugian Zelensky juga disebabkan kurangnya kemurahan hati sekutu Baratnya. Financial Times dan Washington Post melaporkan bulan ini bahwa Barat dan AS, masing-masing, khawatir tentang kurangnya kemajuan Ukraina dalam serangan balasan yang mereka janjikan akan memberikan pukulan telak bagi Moskow.Sementara NATO telah berjanji untuk menopang militer Ukraina selama "selama diperlukan" untuk mengalahkan Rusia, aliansi tersebut berhenti mengundang Kiev untuk bergabung selama pertemuan puncaknya di Vilnius awal bulan ini. Zelensky yang marah ini, yang menyebut perilaku blok itu "belum pernah terjadi sebelumnya dan tidak masuk akal".Ukraina telah menerima sejumlah besar bantuan militer dari anggota NATO dalam 18 bulan terakhir, dengan $46,6 miliar berasal dari AS saja. Namun, sekutu Kiev kehabisan amunisi, sementara publik di negara-negara Barat mempertanyakan kebijaksanaan dari apa yang semakin dilihat sebagai perang proksi terbuka dengan tenaga nuklir.[IT/r]