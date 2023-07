Ulama Irak Sadr Mengecam Kebijakan Usil AS 

IslamTimes - Ulama Syiah Irak terkemuka Muqtada al-Sadr mengecam keras Washington atas niat jahatnya terhadap Irak dan bangsanya, menggambarkan Amerika Serikat sebagai musuh perdamaian dan demokrasi.

Dalam sebuah pernyataan yang diposting di Twitter pada hari Minggu (23/7), Muqtada al-Sadr mengecam peran yang tidak pantas yang dimainkan duta besar AS untuk Baghdad, Alina Romanowski, di Irak.“Kami melihat duta besar AS yang bodoh untuk Irak bertindak sesuka hatinya dan tidak peduli pada siapa pun.”Dia menekankan “Saya bersumpah demi Tuhan, dia dan negaranya memiliki niat buruk terhadap kami dan agama kami,” mengacu pada dukungan AS untuk penodaan berulang terhadap kitab suci Alquran yang memprovokasi umat Islam di seluruh dunia.“Apakah kita akan membiarkan musuh perdamaian, demokrasi, dan Tuhan menguasai [negara kita]?”Sadr juga mencatat bahwa Romanowski berusaha untuk "mengubah Irak menjadi bawahan AS", dan kemudian "menyebarkan kecabulan" di negara Muslim tersebut. Dia, bagaimanapun, menekankan bahwa Bagdad akan menggagalkan rencana mereka.“Tidak, seribu kali Tidak, bangsa Irak tidak akan lain kecuali bangsa keadilan, dan bangsa yang benar, kebenaran, dan kebajikan,” kata Sadr.Sadr mengatakan AS mengklaim sebagai negara demokrasi, tetapi Biden "tidak mementingkan rakyat [Amerika] dan pendapat mereka."Dia menambahkan bahwa pemerintahan AS sebelumnya juga biasa menutup mata terhadap tuntutan rakyat Amerika, mencatat bahwa kebanyakan orang Amerika menentang pendudukan Irak yang berlangsung hingga 2011.Pada tanggal 20 Maret 2003, AS dan Inggris menginvasi Irak dengan terang-terangan melanggar hukum internasional dan dengan dalih menemukan senjata pemusnah massal (WMD); tetapi senjata semacam itu tidak pernah ditemukan di Irak.Lebih dari satu juta warga Irak terbunuh sebagai akibat dari invasi pimpinan AS, dan pendudukan selanjutnya di negara itu, menurut organisasi investigasi Project Censored yang berbasis di California.Rabu lalu, Baghdad mengumumkan bahwa duta besar AS akan dipanggil atas pernyataan yang dibuat oleh juru bicara Departemen Luar Negeri Matthew Miller tentang pemecatan kepala Gereja Kristen di Irak. Miller menggambarkan perlakuan terhadap Kardinal Louis Sako yang didukung AS sebagai pelecehan.Baghdad mengatakan keputusan Presiden Irak Abdul Latif Rashid untuk mencabut dekrit yang mengakui patriark Gereja Katolik Kasdim sebagai kepala Gereja Kristen negara itu "bertujuan untuk memperbaiki anomali konstitusi."Kantor Rashid mengatakan presiden "kecewa dengan tuduhan yang dilontarkan terhadap pemerintah Irak" oleh Miller.Baru-baru ini, ratusan warga Irak juga menggelar protes menuntut diakhirinya tindakan intervensionis duta besar AS.[IT/r]