AS Mengerahkan Kapal Selam Bersenjata Nuklir ke-2 ke Korea Selatan di tengah Meningkatnya Ketegangan dengan Korea Utara

IslamTimes - AS telah mengerahkan kapal selam rudal balistik bersenjata nuklir (SSBN) kedua ke sebuah pelabuhan di Korea Selatan, sebagai bagian dari kesepakatan baru-baru ini antara kedua sekutu untuk mencegah peningkatan kekuatan militer Korea Utara.

Menurut sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh Angkatan Laut Korea Selatan, USS Annapolis tiba di sebuah pangkalan angkatan laut di pulau selatan Jeju pada hari Senin (24/7), untuk memuat pasokan militer saat menjalankan misi operasional yang tidak ditentukan.“Angkatan Laut kedua negara berencana untuk memperkuat postur pertahanan gabungan dengan kedatangan USS Annapolis, dan melakukan kegiatan pertukaran untuk memperingati 70 tahun aliansi tersebut,” tambahnya lebih lanjut.Perkembangan terakhir terjadi hampir seminggu setelah militer AS mengerahkan SSBN pertamanya ke Korea Selatan di tengah meningkatnya ketegangan di Semenanjung Korea.USS Kentucky, kapal selam kelas Ohio, tiba di pelabuhan Busan pada hari Selasa (18/7), menandai kunjungan pertama SSBN AS ke negara itu dalam hampir 44 tahun.Kembali pada bulan April, Presiden AS Joe Biden dan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol menyetujui penyebaran berkala aset nuklir Amerika ke Semenanjung Korea. Mereka juga sepakat untuk membentuk NCG bilateral dan memperluas latihan militer.Korea Utara mengutuk keras perjanjian untuk mengerahkan aset nuklir AS di Korea Selatan, berjanji untuk menanggapi kesepakatan itu secara proporsional.Korea Utara telah berada di bawah sanksi keras oleh Amerika Serikat dan Dewan Keamanan PBB selama bertahun-tahun karena program rudal balistik dan nuklir pencegahnya.Pyongyang telah meningkatkan uji misilnya sebagai tanggapan atas latihan perang bersama yang terus dilakukan oleh pasukan militer AS dan Korea Selatan di dekat perairan teritorialnya. Pada tahun 2022, ia meluncurkan rudal dalam jumlah yang belum pernah terjadi sebelumnya, termasuk rudal balistik antarbenua tercanggih yang pernah ada.[IT/r]