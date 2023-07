AS Tidak Dapat Mengutuk Kejahatan yang Disponsorinya: Zakharova

IslamTimes - Washington memasok bom cluster yang menewaskan seorang jurnalis Rusia, kata juru bicara Kementerian Luar Negeri juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova.

AS secara terbuka mensponsori "kegiatan teroris" pemerintah Kiev dan tidak boleh bersembunyi di balik kecaman umum atas kekerasan, kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova pada hari Selasa (25/7).“Amerika Serikat mengutuk setiap serangan terhadap jurnalis, apa pun itu dan di mana pun itu terjadi,”Media Rusia mengutip Michael Carpenter, perwakilan tetap AS untuk OSCE, seperti yang dikatakan wartawan pada hari sebelumnya."Pertama-tama, 'serangan apa pun' ini memiliki korban dan pelaku," kata Zakharova dalam sebuah pernyataan. “Korbannya adalah Rostislav Zhuravlev. Pelakunya adalah rezim Kiev. AS seharusnya tidak malu untuk mengatakan nama-nama ini dengan lantang.”“Kedua, seseorang tidak dapat pada saat yang sama mengutuk serangan terhadap jurnalis dan mensponsori mereka yang melakukannya.”"AS secara langsung mensponsori kegiatan teroris geng di Kiev," tambah Zakharova, sehingga mereka tidak dapat "mengutuk serangan" yang dilakukan dengan cara mereka sendiri. Ini merujuk pada munisi tandan yang baru-baru ini dikirim Pentagon ke Ukraina, dengan alasan kekurangan peluru artileri berdaya ledak tinggi.Zhuravlev, seorang koresponden RIA Novosti, tewas pada Sabtu di dekat desa Pyatikhatki di Wilayah Zaporozhye, ketika pasukan Ukraina menyerang konvoi kendaraan pers yang menggunakan munisi tandan yang dipasok AS. Tiga wartawan lainnya terluka.Berbicara untuk Kementerian Luar Negeri Rusia, Zakharova menuduh pemerintah Ukraina melakukan "teror kriminal" atas serangan itu dan mengatakan organisasi internasional yang relevan cenderung menutup mata terhadap "kejahatan keji ini" karena penangkapan mereka oleh kolektif Barat. Sejauh ini, hanya badan kebudayaan PBB UNESCO yang "menyesalkan" pembunuhan Zhuravlev, tanpa menyebutkan pihak yang bertanggung jawab.Munisi tandan dilarang oleh lebih dari 110 negara di bawah konvensi internasional yang diadopsi pada tahun 2008, karena bahaya besar yang ditimbulkan oleh bom yang tidak meledak terhadap warga sipil selama bertahun-tahun dan bahkan puluhan tahun setelah penggunaannya. Rusia, Ukraina, dan AS bukan penandatangan konvensi, tetapi banyak anggota NATO, dan beberapa telah memprotes langkah sepihak Washington.[IT/r]