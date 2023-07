Keluarga Warga AS Ditahan di Arab Saudi Menyusul Gugatan terhadap Kerajaan

IslamTimes - Lima anggota keluarga seorang warga negara AS ditahan oleh pejabat Saudi, kata organisasi hak asasi manusia, dengan alasan bahwa penahanan tersebut merupakan pembalasan atas gugatan yang diajukan keluarga tersebut terhadap pemerintah Saudi.

Pada tahun 2020, Rakan Nader Aldossari, yang merupakan warga negara AS, dan keluarganya mengajukan gugatan di Pennsylvania terhadap pemerintah Saudi atas pelanggaran kontrak, menyusul perselisihan komersial yang berkepanjangan mengenai pakta tahun 1994 untuk mendirikan kilang minyak di Santo Lucia, pulau Karibia. .Kemudian pada tahun 2020, keluarga Aldossari menunjuk tambahan terdakwa pemerintah Saudi, termasuk Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman. Gugatan itu dibatalkan karena kurangnya yurisdiksi.Pada 9 April 2023, paman Rakan ditahan. Lebih dari sebulan kemudian pada tanggal 11 Mei, empat anggota keluarganya lagi, termasuk istri kakeknya, dua paman, dan satu bibi juga ditahan.Menurut anggota keluarga, mereka ditahan dalam kondisi yang memprihatinkan, beberapa di sel dingin tanpa selimut atau tempat tidur yang layak.Pada 12 Juli, kantor kejaksaan Saudi mengarahkan lima tahanan ke Pengadilan Kriminal Khusus kerajaan, yang dikenal menangani kasus terorisme.Menurut Freedom Initiative, Democracy for the Arab World Now [Dawn], dan ALQST for Human Rights, pejabat Saudi menolak pengacara untuk bertemu dengan klien mereka, serta menolak akses mereka ke tuduhan yang diajukan terhadap mereka.“Hampir lima tahun sejak pembunuhan Arab Saudi atas Jamal Khashoggi, pemerintahnya terus menyerang warga AS, kali ini, dengan menuntut anggota keluarga di Arab Saudi sebagai pembalasan atas gugatan komersial yang diajukan terhadap pemerintah Saudi di Pennsylvania,” Sarah Leah Whitson, Dawn's kata direktur eksekutif.“Paling tidak yang bisa dilakukan oleh pemerintahan Biden adalah melindungi warga AS dan anggota keluarga mereka dari tindakan kejam represi ekstrateritorial.”Kelompok hak asasi juga menambahkan bahwa Nader Aldossari, ayah Rakan, mengatakan bahwa “interogator telah menjelaskan kepada anggota keluarga yang ditahan bahwa mereka tidak akan dibebaskan kecuali Rakan dan dia kembali ke Arab Saudi, di mana mereka menghadapi penangkapan dan penuntutan sebagai pembalasan atas perbuatan mereka. gugatan, meskipun mereka tidak mengetahui adanya tuduhan terhadap mereka”.Keluarga meminta pemerintahan Biden untuk bertindak.“Pemerintahan Biden harus bertemu dengan Rakan Aldossari dan keluarganya dan memastikan mereka dilindungi dari penganiayaan pemerintah Saudi lebih lanjut,” kata Julia Legner, direktur eksekutif ALQST untuk Hak Asasi Manusia.[IT/r]