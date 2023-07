Jet Tempur Saudi Jatuh di dekat Perbatasan Yaman

IslamTimes - Sebuah jet tempur F-15SA Arab Saudi telah jatuh selama misi pelatihan di dekat Pangkalan Udara Raja Khalid negara itu, menewaskan dua awaknya.

F-15SA buatan AS jatuh selama latihan, menewaskan awaknyaKecelakaan itu terjadi pada Rabu (26/7) sore di Khamis Mushait, di barat daya kerajaan gurun, kata juru bicara Kementerian Pertahanan Saudi Brigadir Jenderal Turki Al-Maliki dalam sebuah pernyataan yang disiarkan oleh Badan Pers Saudi yang dikelola pemerintah. Penyebab insiden itu sedang diselidiki.Pangkalan udara itu terletak sekitar 815 kilometer (506 mil) dari Riyadh. Jaraknya sekitar setengah jalan antara pantai Laut Merah dan perbatasan Yaman, yang keduanya berjarak kurang dari 150 kilometer. Varian SA buatan AS dari jet tempur F-15 dapat terbang dengan kecepatan hingga Mach 2,5, atau lebih dari 3.000 kilometer per jam.Washington menandatangani pembelian 84 pesawat tempur F-15SA oleh Arab Saudi pada tahun 2011, kesepakatan senilai $29,4 miliar yang menandai salah satu penjualan senjata terbesar AS kepada pembeli asing dalam catatan. Jet terakhir yang diproduksi Boeing dikirim ke Angkatan Udara Kerajaan Saudi pada tahun 2020.Jet buatan AS berperan penting dalam serangan udara koalisi pimpinan Saudi di Yaman, mulai tahun 2015. Angkatan Udara Kerajaan Saudi juga mengerahkan pesawat tempur F-15SA untuk menembak jatuh drone Houthi yang menyerang instalasi minyak Saudi pada Maret 2021. Salah satunya jet jatuh di Teluk Aden pada tahun 2015, meskipun dua awaknya dapat keluar dan selamat.[IT/r]