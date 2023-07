Imam Hussein (as) Suar Inspirasi: Libanon Menyumbangkan Darah di Asyura

IslamTimes - Dalam upaya mereka untuk mempromosikan budaya memberi dan berkorban untuk membantu orang lain di masyarakat, Rumah Sakit St. George-Hadath, bekerja sama dengan Wid Charity Association dan dengan partisipasi beberapa siswa dari Al-Rasoul Aazam Al-Institute, menyelenggarakan sebuah kampanye donor darah pada malam ke-7 Asyura di samping upacara belasungkawa pusat Hizbullah di pinggiran selatan Beirut (Dahiyhe).

Situs Web Bahasa Inggris Al-Manar mengunjungi kampanye ini dan bertanya, “Mengapa lokasi khusus ini dipilih untuk menyelenggarakan kampanye ini, dan apa tujuan di baliknya?”Menurut riwayat Ahl Al-Bayt, pada tanggal 7 Muharram al-Haram, Abu Al-Fadl Al-Abbas Ibn Ali Ibn Abi Thalib (AS) merasa sangat menderita ketika melihat anak-anak saudara laki-laki dan keluarganya menangis karena kehausan. Demikianlah, Abbas (AS) yang berhati singa berangkat membawa air, ditemani segerombolan ksatria gagah berani.Pahlawan Karbala dihentikan dalam perjalanan mereka ke sungai oleh tentara musuh yang berusaha mencegah kamp Al-Hussein mencapai air. Setelah bentrokan heroik, Abu Al-Fadl dan para sahabatnya (AS) memuaskan dahaga rumah tangga Imam al-Hussein (AS) dan para sahabatnya dan menyelamatkan mereka dari kehausan.Sejak hari itu, malam ke-7 Asyura berfokus pada jenis pemberian dan pengorbanan elit, karena Abbas dan yang lainnya bersamanya mengorbankan hidup mereka untuk memuaskan dahaga anak-anak dan wanita dari rumah tangga Nabi Muhammad (SAW).[IT/r]