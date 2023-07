AS Mengumumkan Paket Bantuan Militer $345 juta untuk Taiwan

IslamTimes - Amerika Serikat telah mengumumkan $345 juta bantuan militer untuk Taiwan, meningkatkan dukungan untuk pulau yang diklaim oleh China.

Paket itu akan mencakup “artikel pertahanan”, pendidikan dan pelatihan militer, kata pemerintahan Presiden AS Joe Biden dalam sebuah pernyataan pada hari Jumat (28/7).Pengumuman Gedung Putih tidak merinci senjata atau peralatan yang akan disediakan, tetapi outlet media yang mengutip pejabat yang tidak disebutkan namanya mengatakan bahwa pasokan tersebut akan mencakup sistem pertahanan udara portabel, amunisi senjata kecil, dan peralatan pengintaian.Pengumuman itu memicu teguran cepat dari Beijing, yang telah berjanji untuk "menyatukan kembali" Taiwan dengan daratan China dengan paksa jika perlu.Dalam sebuah pernyataan, Liu Pengyu, juru bicara kedutaan China di Washington, mengatakan AS harus berhenti menjual senjata ke Taiwan dan berhenti menciptakan faktor baru yang dapat menyebabkan ketegangan di Selat Taiwan.Awal bulan ini, China melakukan latihan militer besar di sekitar Taiwan untuk kedua kalinya tahun ini, mengirimkan puluhan kapal perang dan pesawat ke dekat garis pantai Taiwan.Washington telah menyetujui miliaran dolar bantuan militer untuk Taipei dalam beberapa tahun terakhir, termasuk kesepakatan senilai $8 miliar untuk mengirimkan 66 jet tempur F-16 pada tahun 2026.Dukungan Biden terhadap Taiwan dan pemerintahan Tsai Ing-wen yang condong pada kemerdekaan telah menambah ketegangan yang meningkat antara Washington dan Beijing, yang menuduh AS mengubah pulau itu menjadi "tong mesiu". [IT/r]