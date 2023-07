Asyura 2023: Jalanan Libanon Dipenuhi dengan Para Pecinta Imam Husein as

IslamTimes - Sejak fajar, jalan-jalan di Lebanon ramai dengan para pemuja Ahl al-Bayt (SAW), dengan sungguh-sungguh menunjukkan kesetiaan dan bergabung dalam pawai membela Alquran seperti yang diminta oleh Sekretaris Jenderal Hizbullah, Sayyid Hassan Nasrallah.

Spanduk dan bendera menghiasi jalan-jalan, membawa lambang para pemimpin Hizbullah yang dihormati, dan slogan-slogan untuk mendukung Al-Qur'an, di atasnya slogan yang diprakarsai kemarin oleh Sayyid Nasrallah selama pidatonya pada malam terakhir Asyura: Labaik ya Quran, labaik ya Husein, labaik ya Mahdi.Keluarga, tua dan muda, berjalan bersama, dipersatukan oleh penghormatan mereka kepada Imam Hussein as.Melalui komitmen bersama mereka, pesan Ahl al-Bayt (SAW) bergema di luar pinggiran selatan Lebanon, di mana upacara pusat berlangsung.Di hari-hari mendatang, jalanan akan kembali tenang, tetapi bara pengabdian akan terus menyala di hati para demonstran.Ashura menandai puncak dari masa berkabung 10 hari yang diamati selama bulan suci Muharram.Setiap tahun, Hizbullah mengadakan upacara penting di Dahiyeh, dilengkapi dengan acara berkabung di berbagai wilayah Lebanon, termasuk Baalbek dan Selatan.Sepanjang hari-hari khusyuk ini, umat beriman memberikan penghormatan kepada kesyahidan Imam Hussein (SAW), cucu Nabi Muhammad (SAW), yang secara tragis terbunuh dalam Pertempuran Karbala. Ritual berkabung meliputi prosesi, pembacaan elegi, dan refleksi tentang nilai-nilai pengorbanan, kebenaran, dan keadilan yang dicontohkan oleh Imam Husein (as).Upacara pusat Hizbullah di Dahiyeh berfungsi sebagai titik fokus bagi masyarakat, menarik penganut dari berbagai latar belakang, berkumpul untuk mengingat pesan ketahanan dan ketabahan abadi yang diwakili oleh Imam Hussein (SAW). Prosesi diakhiri dengan pidato Sayyed Hasan Nasrallah yang membahas perkembangan lokal dan internasional.Selain itu, Hizbullah menyelenggarakan upacara berkabung di Baalbek dan Lebanon Selatan. Pertemuan ini memperluas peringatan ke berbagai daerah, menyatukan orang-orang percaya dalam kesedihan dan pengabdian bersama.Pentingnya Asyura dan upacara berkabung yang menyertainya melampaui batas Lebanon, bergema dengan Muslim Syiah di seluruh dunia. Ini adalah saat introspeksi yang mendalam, menginspirasi pengikut untuk berkomitmen kembali pada pencarian kebenaran, kasih sayang, dan keadilan sosial — sebuah bukti warisan abadi Imam Hussein (as).[IT/r]