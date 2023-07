AS Mengirimkan Truk Militer dan Bala Bantuan Logistik ke Hasakah Suriah

IslamTimes - Amerika Serikat telah mengirim konvoi besar truk yang membawa senjata dan pasokan logistik ke provinsi Hasakah di timur laut Suriah yang kaya minyak dari Irak utara, ketika Washington meningkatkan upaya untuk menjarah lebih lanjut cadangan minyak dan sumber daya alam di negara Arab itu.

Kantor berita resmi Suriah SANA, mengutip sumber-sumber lokal, melaporkan bahwa konvoi militer AS yang terdiri dari 30 truk dan tanker, sarat dengan senjata, amunisi, dan bahan logistik, memasuki kota al-Shaddadi pada hari Sabtu (29/7).Sumber menambahkan bahwa konvoi itu dikawal oleh militan yang disponsori AS dan Kurdi yang berafiliasi dengan Pasukan Demokratik Suriah (SDF).Mereka mencatat bahwa kendaraan militer menuju ke ibu kota provinsi Hasakah setelah membongkar muatan mereka, yang meliputi sistem senjata kaliber menengah, rudal anti-lapis baja, sistem komunikasi dan jamming modern serta amunisi yang ditujukan untuk militan SDF.Militer AS telah menempatkan pasukan dan peralatan di Suriah timur laut, dengan Pentagon mengklaim penempatan itu bertujuan untuk mencegah ladang minyak di daerah itu jatuh ke tangan teroris Daesh.Damaskus, bagaimanapun, berpendapat bahwa pengerahan AS yang tidak sah ditujukan untuk menjarah sumber daya mineral negara yang kaya.Kembali pada 18 Juli, Mikhail Bogdanov, perwakilan khusus presiden Rusia untuk Timur Tengah dan Afrika, mengkritik keras kehadiran ilegal pasukan militer AS di Suriah, menuntut agar Pentagon mengakhiri pendudukan tidak sah atas energi dan mineral negara Arab itu. daerah kaya.“Washington menggunakan dalih memerangi terorisme untuk hadir di timur Sungai Efrat di wilayah yang penting secara ekonomi, di mana minyak mentah dan cadangan alam strategis melimpah,” katanya saat itu.Dia menggarisbawahi bahwa kehadiran pasukan AS di daerah al-Tanf di Suriah selatan, yang menandai pelanggaran mencolok terhadap kedaulatan negara dan integritas teritorialnya.Bogdanov juga mengecam dukungan AS di negara yang dilanda teror untuk militan SDF anti-Damaskus di Suriah utara.[IT/r]